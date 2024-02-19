На Черкащині затримали російського агента, який готував диверсії на залізниці – СБУ

СБУ затримала агента російської розвідки, який готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

«Служба безпеки викрила агента російської воєнної розвідки, який займався підготовкою повітряних атак РФ на Черкаську область. Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які залучені у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт. Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів з озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того, агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони. Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах», – кажуть у відомстві.

Як зазначають в СБУ, таким чином російські військові сподівалися «перерізати» шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також «завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ».

«Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні. Завдяки швидкому реагуванню української спецслужби, вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ», – додають у СБУ.

Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав до Черкащини як переселенець зі сходу України.

Як зазначають в СБУ, за кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру «зарплату», яка надходила на його банківський рахунок.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку «заходили» кошти, кажуть в СБУ.

«Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення», – підсумували у відомстві.

Раніше Служба безпеки України також заявляла про знешкодження російської агентурної мережі, яка розвідувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.

Співробітники СБУ затримали п’ятьох російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді.