СБУ повідомляє про викриття агентурної мережі ФСБ. Затримали 5 людей у трьох областях

Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу – про це пресслужба відомства заявила 5 лютого.

«У результаті спецоперації одночасно затримано п’ятьох російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях», – йдеться в повідомленні.

Крім того, фігурантів цікавили склади з боєприпасами та паливом, а також потужності з виробництва важкого озброєння.

«Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були «підзвітні» єдиному куратору ворожої групи – кадровому співробітнику ФСБ. Його установчі дані вже відомі співробітникам СБУ», – заявляє Служба.

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Серед затриманих: посадовиця однієї з міських рад Донеччини, ексочільник комунального підприємства в області та жителька Краматорська, а також посадовець транспортної компанії з Одещини.

«Іншою учасницею ворожої групи виявилася інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка «зливала» до ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу», – додає СБУ.

За даними слідства, всі п’ятеро потрапили в поле зору російських спецслужб через активну участь у проросійських групах у месенджерах.

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді. У разі обвинувального вироку їм загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді.