СБУ: жителя Миколаєва затримали за підозрою в зборі даних про військові шпиталі та Сили оборони

У Миколаєві затримали працівника місцевого комунального підприємства за підозрою в зборі розвідувальних даних для Росії, заявила Служба безпеки України 22 січня.

«Насамперед ворога цікавили локації військових шпиталів та інших медзакладів, де проходили лікування та реабілітацію українські захисники. Також він намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з’ясувати про наявне озброєння», – йдеться в повідомленні.

Також затриманого звинувачують у створенні схеми оборонних пунктів поблизу мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони України. За даними СБУ, російські війська розраховували отримати від інформатора дані для підготовки ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі Миколаєва.

Чоловіка затримали у його помешканні. Служба додає, що російські спецслужби зв’язалися з ним через його публічні «прокремлівські погляди».

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«Для виконання ворожих завдань фігурант об’їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації «потрібних» об’єктів. Потім отримані відомості він позначав на електронних картах, про що «звітував» в анонімному чаті своєму російському куратору», – додає відомство.

Затриманому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних сил України. Він перебуває під вартою, йому загрожує 12 років тюрми в разі обвинувального вироку.

У грудні 2023 року Служба безпеки також повідомляла про затримання підозрюваного в роботі на російські спецслужби.

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область. При цьому в листопаді 2022 року голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що після звільнення частини Херсонщини безпекова ситуація в Миколаєві покращилася. Втім, місто й область все ще зазнають російських атак.