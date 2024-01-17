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СБУ і ДБР кажуть, що викрили концерн, який постачав матеріали для фортифікацій до РФ

У СБУ стверджують, що підозрювані працювали за схемою «перерваного транзиту»
У СБУ стверджують, що підозрювані працювали за схемою «перерваного транзиту»

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань виявила концерн на Житомирщині, який постачав матеріали для фортифікаційних загороджень російської армії, заявила пресслужба СБУ.

У відомстві кажуть, що, незважаючи на повномасштабне вторгнення, концерн продовжив бізнес із країною-агресором і за 2022 рік поставив до РФ товарів на суму в понад 1,5 мільйона доларів.

«Отримані товари російські замовники використовували для створення загороджувальних систем по периметру військових об’єктів на території РФ і на тимчасово окупованій частині України», – йдеться в повідомленні.

У СБУ стверджують, що підозрювані працювали за схемою «перерваного транзиту»: спочатку продукція, виготовлена на замовлення нібито іноземної компанії, потрапляла до Європи, а після її отримання товар відправляли до РФ під маркою комерційної структури з Близького Сходу. У кінці товар потрапляв до російських компаній, що обслуговують армію Росії, кажуть в СБУ.

У ДБР додали, що спільно з СБУ наприкінці грудня 2023 року провели обшуки у приміщеннях концерну і місцях проживання його топменеджерів і вилучили речі й документи, «які свідчать про провадження операційної діяльності підприємств концерну на території України і Росії».

За даними Державного бюро розслідувань, наразі затримали двох топменеджерів концерну, яким оголосили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою.

Щонайменше ще троє учасників групи, у тому числі її організатор, перебувають за межами України, їм повідомлять про підозру заочно, кажуть у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до 12 років позбавлення волі.

У ДБР також додали, що вирішується питання щодо арешту майна підприємств і передачі їх в АРМА.

Назви концерну правоохоронці не наводять, позиція компанії щодо обшуків і підозр наразі невідома.

За даними численних розслідувань, попри санкції, виробники знаходять способи постачання комплектуючих для армії РФ.

Наприклад, як писалося в грудні видання The Insider, кілька компаній США, Японії, Південної Кореї, Німеччини, Італії, Фінляндії й інших країн продовжували продавати російським оборонним постачальникам верстати та компоненти, що використуваються для танків «Армата» і «Прорив». НАЗК у грудні внесло до списку «спонсорів війни» китайську компанію Shandong Odes Industry Co, заявивши, що вона продавала свої всюдиходи Міністерству оборони Росії для потреб російської армії.

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