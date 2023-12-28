НАЗК: китайську компанію внесли до списку «спонсорів війни» за продаж Міноборони РФ всюдиходів

Китайська компанія Shandong Odes Industry Co продавала свої всюдиходи Міністерству оборони Росії для потреб російської армії, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції 28 грудня.

Також, за даними агентства, компанія продовжує постачати й інші автомобілі до Росії та «сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора».

Відтак НАЗК внесло компанію Shandong Odes, яка виробляє мотовсюдиходи під брендом Aodes, до переліку міжнародних спонсорів війни.

За даними агентства, компанія має штабквартиру в китайському Шаньдуні. Але бренд також зареєстрований у Сполучених Штатах і включає повний спектр виробництва, обслуговування та реалізації мотовсюдиходів з командами дослідження та розробки зі США, Європи та Китаю.

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Shandong Odes постачає продукцію до Росії з 2021 року. НАЗК оцінює, що офіційний дистриб’ютор у Росії, «Меркури-ДВ», за 2022 рік сплатив до бюджету РФ понад 797 тисяч доларів податків.

«Товари Aodes можуть бути використані не тільки як техніка для активного відпочинку чи спорту. Так, у 2023 році Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 для потреб своєї армії. Станом на середину листопада 2023 року у розпорядженні ворога вже нараховувалось 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць з «додатковими опціями», – йдеться в повідомленні.

НАЗК також посилається на дані українських військовими, за якими були знищені два всюдиходи китайського виробництва Desertcross 1000-3 поблизу села Кринки на Херсонщині.

Бренд Aodes наразі не коментував заяви українського відомства.

НАЗК додає до списку «міжнародних спонсорів війни» компанії, які продовжують вести бізнес у Росії після початку повномасштабного вторгнення до України.