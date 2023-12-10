НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило 10 грудня про відкриття публічного доступу до Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з повідомленням, доступ до реєстру буде цілодобовим.

«Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу. Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі», – повідомили у НАЗК.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Але 10 жовтня поточного року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.

Закон про відновлення декларування необхідний Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.