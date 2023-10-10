В Україні повертається обовʼязкове декларування для депутатів і чиновників – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій. Про це йдеться на сайті Верховної Ради в картці законопроєкту 9534, де вказано, що документ повернутий до парламенту з підписом президента.

Верховна Рада 20 вересня схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.

5 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали).

12 вересня пресслужба Зеленського повідомила, що він ветував закон, заявивши, що «декларації мають бути відкритими – і вже зараз, а не через рік».

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.