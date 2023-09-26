Ухвалений після вето закон про е-декларування передали на підпис Зеленському

Ухвалений із пропозиціями президента закон про відновлення електронного декларування для чиновників 26 вересня передали на підпис Володимиру Зеленському після того, як його підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про це свідчать дані у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

Верховна Рада 20 вересня схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського.

5 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали).

12 вересня пресслужба Зеленського повідомила, що він ветував закон, заявивши, що «декларації мають бути відкритими – і вже зараз, а не через рік».

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.