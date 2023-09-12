Зеленський закликав Раду відновити е-декларування і ухвалити закон про політично значущих осіб

Президент Володимир Зеленський очікує на нове голосування Верховної Ради за закон про електронне декларування – про це він повідомив у вечірньому зверненні 12 вересня.

За його словами, він ветував закон одразу після того, як він надійшов із парламенту.

«Очікую нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, й стосовно законопроєкту щодо ПЕПів – політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу», – заявив він.

Зеленський додав, що новий «історичний крок» між Україною та Європейським союзом має відбутися цього року.

«Всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок», – додав президент.

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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив агентству «Інтерфакс» напередодні, що Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроєкт про довічний статус публічно значущих осіб.

5 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали). 12 вересня пресслужба Зеленського повідомила, що він ветував закон.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.