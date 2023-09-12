Зеленський увів в дію рішення РНБО про перевірку рішень ВЛК після 24 лютого 2022 року

Президент Україна Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про перевірку рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року.

Відповідно до цього рішення, Кабмін має створити робочі групи із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби.

Крім того, Нацагентства з питань запобігання корупції має провести аналіз корупційних ризиків у діяльності ВЛК, за його результатами запропонувати зміни до відповідних нормативно-правових актів.



Також, відповідно до рішення РНБО, правоохоронні органи мають невідкладно вжити заходів з викриття корупційних правопорушень та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи.

Минулого тижня у Міністерстві охорони здоров’я повідомили про розробку алгоритму перевірки виданих після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

30 серпня за підсумками рішення РНБО було вирішено, що усі рішення ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року переглянуть. Президент Володимир Зеленський визнав наявність корупції в системі військово-лікарських комісій, через яку з України виїхали тисячі людей, які не мали такого права.