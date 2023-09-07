У МОЗ повідомили про розробку алгоритму перевірок рішень ВЛК про обмежену придатність до служби

Міністерство охорони здоров’я та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби. Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, наразі розробляється відповідний алгоритм.

«Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних», – цитує Ляшка агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, перевірять передусім ті ВЛК, де було виявлено «проблеми». Перевірці підлягатимуть і медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність.

«Зараз розробляємо алгоритм (перевірок – ред.)», – сказав Ляшко.

30 серпня за підсумками рішення РНБО було вирішено, що усі рішення ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року переглянуть. Президент Володимир Зеленський визнав наявність корупції в системі військово-лікарських комісій, через яку з України виїхали тисячі людей, які не мали такого права.