Усі рішення ВЛК щодо непридатності переглянуть – рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ради національної безпеки та оборони за підсумками перевірки системи військово-лікарських комісій (ВЛК).

За підсумками засідання вирішили провести перевірку всіх рішень ВВК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року. Також РНБО рекомендує переглянути систему визначення придатності до військової служби, щоб надати командирам більше можливостей залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Читайте також: На Черкащині повідомлено про підозру співробітнику військкомату і ще двом особам у справі про хабар – ОГП

У середині серпня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів та призначення на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях.

Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».

Правоохоронці на початку серпня провели обшуки у дніпропетровського військкома, минулого місяця під арешт взяли одеського військкома, також повідомлялося про арешти керівників обласного і районного військкоматів Рівненщини.