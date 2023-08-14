Радіо Свобода Weekly: РНБО ухвалила рішення про звільнення всіх обласних військкомів

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Ухвалено рішення про звільнення усіх обласних військкомів – Зеленський

Рада національної безпеки України ухвалила рішення звільнити всіх керівників обласних центрів комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО 11 серпня.

«Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування», – зазначив глава держави.

Він відзначив, що «загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри». Також учасники засідання РНБО порушували питання роботи військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це тут

«Удари ЗСУ логічні, дивно, що їх мало». Експерти оцінили наслідки ураження Чонгарського та Генічеського мостів

Що відомо про обстріли українськими військовими Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів? До яких це призвело наслідків? Як це впливає на логістику російських військ і чи сприяє прискоренню деокупації Криму? Як Росія відповідатиме на подальшу ескалацію бойових дій?

Відповіді на ці запитання з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

Снайпер ГУР МО: бої за Бахмут, важке поранення і служба у «Французькому легіоні»

Іван Тарн зі спецпідрозділу ГУР Міноборони України «Артан» виріс у Бельгії, служив у «Французькому легіоні», займався бізнесом у Євросоюзі, та після повномасштабного російського вторгнення в Україну, каже, жодної секунди не вагався, де має бути. Тож вирушив на фронт захищати Україну зі зброєю у руках.

Як волонтерство до масштабного вторгнення врятувало життя розвідника вже після? Чому сам Іван Тарн називає це неймовірним збігом обставин? Та які події за час війни йому запам’яталися найбільше? Текстова публікація тут

Під час наступу західна техніка рятує життя бійців ЗСУ

Українська армія вже понад місяць наступає на Донеччині та Запоріжжі, пробиваючись крізь лінію оборони російських окупаційних військ. Пробиватись вперед піхоті неабияк допомагає бронетехніка, отримана від країн Заходу.

Як американські БМП «Бредлі» показують себе під час боїв і що про них кажуть бійці? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Повипадали, як миші»: бійці «Цунамі» у своєму першому бою розбили еліту армії РФ

Це був їхній перший бойовий вихід у складі полку «Цунамі» штурмової бригади Національної поліції «Лють». Колишні правоохоронці – патрульні, дільничні, співробітники охорони – у ближньому стрілецькому бою розбили еліту армії РФ.

В кінці липня на Донецькому напрямку вони знищили бронетехніку та 15 десантників 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади армії Росії. Були і втрати: зазнав поранень та згодом помер у лікарні штурмовик на псевдо «Сержант».

Подробиці цього бою через історії його учасників розповідає проєкт Радіо Свобода «Радіо Донбас Реалії». Дивіться і читайте тут

«Впораємося і поставимо крапку над імперією» – керівник грузинського підрозділу ЗСУ про війну з Росією

«Коли ми в Україні переможемо, то в Грузії з’явиться шанс повернути свої території, вийти з-під російського впливу», – наголосив в ефірі Радо Свобода Іраклі Курасбедіані, віцеполковник грузинської армії, колишній керівник військової розвідки Грузії (2006–2008), військовослужбовець Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України.

«У нас воювали хлопці з УНА-УНСО, українські добровольці ще з 1992-го», – зазначив він у передачі «Свобода Live», в якій йшлося про 15-у річницю російсько-грузинської війни 2008 року. Текст інтерв’ю за лінком

«Шедевр Сил спеціальних операцій». Як український полковник захопив Крим?

За останні 100 років Крим захоплювали щонайменше тричі. У 1918-му це вдавалося кримській групі армії УНР на чолі з Петром Болбочаном. У 1920-му на півострів увірвалася Кримська армія Нестора Махна в союзі з більшовиками. А в роки Другої світової війни Крим брав Вермахт і радянські війська.

Як український полковник Болбочан переграв червоних на Чонгарі й до чого тут Сили спеціальних операцій? Про це – у першій частині публікацій про завоювання Криму. Текстова публікація тут

Про викрадених Росією дітей, гуманітарні коридори, паспортизацію в окупації, скасовані виплати ВПО. Інтерв’ю із Іриною Верещук

На посаду міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук призначили за кілька місяців до повномасштабної війни – у листопаді 2021-го.

З початком масштабного вторгнення, її міністерство відповідає за мільйони внутрішньо переміщених українців, гуманітарні коридори з окупованих територій, евакуацію із зони бойових дій, повернення тіл загиблих військовослужбовців.

Який механізм повернення українців із окупованих територій вдалося налагодити за півтора роки війни?

Про свою роботу Ірина Верещук розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода. Текстова публікація тут

У Верховній Раді ініціюють постанову про звільнення члена ЦВК Буглака після розслідування «Схем»

Фракція «Європейська солідарність» повідомила, що ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який, за даними «Схем» (Радіо Свобода), виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, живучи з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату й інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету «для вирішення соціально-побутових питань». Із весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

У месенджері Telegram він є учасником групи «Барахолка Майами», а дружина – учасниця групи «Живем в Майами, говорим по-русски». Про це тут

«Ми маємо пройти через шуби і «гусей». Це нормально» – міністр Марченко про митницю, податкову, БЕБ, корупцію і бюджет-2024

Сергій Марченко, міністр фінансів України очолив Мінфін у, як тоді здавалося, найскладніший час – розпал епідемії коронавірусу, наприкінці березня 2020 року. Міністерство фінансів відповідає за наповнення бюджету країни. Український бюджет, особливо під час повномасштабної війни, сильно залежить від зовнішніх ресурсів.

За словами міністра, у 2024 році міжнародна фінансова допомога становитиме не менш ніж 42 мільйони доларів. Власне, коли йдеться про залучення грошової міжнародної допомоги, у політичних колах Марченка називають ефективним переговорником.

В розмові з Радіо Свобода Сергій Марченко відповів на запитання, чому Україна не може провести прозорі конкурси на посади керівників митниці, податкової і БЕБ та хто має негласний контроль над цими органами? Як часто міжнародні партнери нарікають міністру на корупцію в Україні і звідки будуть наповнювати бюджет-2024? Текстова публікація тут

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«Професійне військо». Як потрапити до Сил оборони України за спеціальністю?

Організаторка міжнародних фестивалів Ганна, оператор та режисер монтажу Антон, керівник із продажів Богдан і фінансист Олег. Усі вони до початку повномасштабної війни були далекими від армійської справи. Повномасштабне вторгнення Росії змінило це.

Нині вони, як і раніше, знімають відео, розробляють інформаційні кампанії, налагоджують великі фінансові та організаційні процеси, але тепер вони роблять це під час служби в Силах оборони України.

Радіо Свобода записало історії чотирьох військовослужбовців, які самостійно обрали для себе спеціальність і вступили до Сил оборони, а також поспілкувалось з CEO рекрутингової агенції «Lobby X», яка допомагає військовим знайти своє місце в армії. Читайте і дивіться тут

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