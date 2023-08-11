Лукашенко заявив, що продовжить вивозити дітей з окупованих територій України

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь продовжить привозити «на оздоровлення» дітей із тимчасово окупованої території України. Про це він сказав 11 серпня під час зустрічі з працівниками організацій у мінському аеропорту.

«Ми домовилися з Путіним, що фінансуватимемо ці поїздки з союзного бюджету. Ми це робили і робитимемо, попри будь-які закиди», – заявив він.

Лукашенко вважає «смішними» зусилля західних країн щодо притягнення до кримінальної відповідальності президента Росії Володимира Путіна, ордер на арешт якого в березні видав Міжнародний кримінальний суд. Його звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України. А в липні депутати Європарламенту закликали МКС розглянути оголошення ордера на арешт Лукашенка.

«Це просто смішно, я абсолютно щодо цього не переймаюся», – сказав Лукашенко.

Оздоровлення дітей з окупованої частини України відбувається за дорученням Лукашенка, організацією їх розміщення у Білорусі займається фонд білоруського паралімпійця Олексія Талая. Сам Талай казав, що з проханням надати підтримку до його фонду звернувся «громадський діяч із Запоріжжя» Володимир Рогов (один із колаборантів на окупованій території Запорізької області – ред.). У вивезенні дітей також бере участь голова Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов.

Білоруський дипломат, лідер Народного антикризового управління (НАУ) Павло Латушко звертав увагу на те, що діти, які приїжджають до Білорусі з тимчасово окупованих українських територій, неповнолітні, віком від шести до 15 років, часто це сироти або напівсироти. А це означає, наголошує Латушко, що лише уповноважений орган із питань громадянства цих дітей має право на виїзд, і таким органом є Україна.

Павло Латушко вважає, що в цьому випадку могли бути порушені Четверта Женевська конвенція та Римський статут Міжнародного кримінального суду, в якому йдеться про те, що незаконна депортація дітей під час війни – це злочин.