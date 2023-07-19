IFRC висловила стурбованість і дистанціювалася від генсека білоруського Червоного Хреста

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) дистанціювалася від товариства Червоного Хреста Білорусі.

«Дії будь-якого з наших національних товариств IFRC, що суперечать нашій гуманітарній місії, основоположним принципам і політиці, сприймаються дуже серйозно. Ці дії ризикують підірвати довіру до нашої роботи з підтримки нужденних громад – ким би вони не були і з якого боку фронту вони перебували б», – йдеться в заяві IFRC.

В організації додають, що про візит Шевцова в окупований Донецьк не попереджали і не узгоджували його. Через це розпочато розслідування ймовірного порушення доброчесності.

У заяві зазначається, що з білоруським Червоним Хрестом зв’язалися, щоб висловити «серйозну стурбованість і припинити будь-яку подібну діяльність у майбутньому».



«Важливо зазначити, що генеральний секретар білоруського Червоного Хреста не виступає від імені IFRC або будь-якого іншого компоненту Руху, і його заяви не відображають нашу точку зору», – додали в IFRC.

У свою чергу, товариство Червоного Хреста України «категорично засудило» дії білоруського Червоного Хреста, а також закликало Міжнародну Федерацію Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Міжнародний Комітет Червоного Хреста засудити участь білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей.

Генеральний секретар білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на окуповану частину Донбасу заявив у репортажі телеканалу «Білорусь 1», що його організація бере участь у вивезенні дітей із окупованих територій України до Білорусі.

Раніше посол США при ОБСЄ заявив, що режим Олександра Лукашенка є спільником Росії в агресивній війні, поміж іншого, ще й тому, що до Білорусі вивозять дітей, насильно депортованих із окупованих частин України.

У червні Павло Латушко, білоруський опозиційний політик та керівник Народного антикризового управління, в ефірі Радіо Свобода заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до травня цього року до Білорусі з тимчасово окупованих територій вивезли 2150 українських дітей.

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей із окупованих територій України. У російському МЗС це рішення назвали юридично нікчемним. 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Олександра Лукашенка причетним до депортації українців