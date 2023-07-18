«Список 31»: журналісти встановили, як українських дітей вивезли з окупованої Донеччини до РФ

Журналісти проєктів «Ти як?» та «Схеми» (Радіо Свобода) встановили шлях, яким навесні 2022 року військовослужбовці РФ разом із представниками угруповання «ДНР» депортували з окупованих територій Донецької області до Росії 31 українську дитину. Зокрема, за допомогою свідчень самих дітей – ключових свідків у справі проти президента Росії Володимира Путіна і російської дитячої обмудсменки Львової-Бєлової в Гаазі, а також документів із верифікованого витоку з пошти ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна, виявили понад 10 закладів у Шахтарську, Харцизьку, Новоазовську і Донецьку, до яких їх звозили перед відправкою до пансіонату «Поляни» у Підмосков’ї. У фільмі-розслідуванні журналісти розповідають про 31 українську дитину зі списку, який особисто затвердив Пушилін, і більшість яких на момент депортації перебували в Маріуполі, а також ідентифікують причетних до вивезення дітей.

У розпорядженні Радіо Свобода опинився список із 31-ї дитини, яких у травні минулого року вивезли, зокрема, з окупованого Маріуполя до Московської області.

Цей список журналісти отримали від Євгена Межевого, трьох дітей якого депортували до Росії, але згодом їх вдалося повернути батьку. І такий же документ згодом знайшли у витоку з пошти очільника угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, який особисто погодив список дітей і затвердив його своїм підписом. Доступ до масиву даних із його пошти «Схеми» отримали за допомогою об’єднання українських хакерів KibOrg та верифікували, зіставивши з подіями того часу.

У «списку 31» було 16 хлопців та 15 дівчат. Наймолодша з них – Олександра Межева, якій на момент депортації було шість років. Найстаршим – по 17.

Діти Межевого, з якими поговорили журналісти проєкту «Ти як?», розповіли, що з Маріуполя їх спочатку відправили до фільтраційного табору в селі Безіменному Донецької області, а згодом представники так званої соціальної служби угруповання «ДНР» відвезли дітей до лікарні Новоазовська, що за 30 кілометрів від Маріуполя.

Відповідно до листування з витоку пошти Пушиліна, інших дітей зі «списку 31» вивозили, крім Маріуполя, з окупованих Волновахи, Шахтарська, Харцизька до щонайменше 10 закладів на непідконтрольній Україні території Донеччини. Серед них, крім згаданої дітьми Межевого Новоазовської центральної лікарні, – Дитячий соціальний центр у місті Шахтарськ, Харцизький дитячий соціальний центр та заклади в Донецьку: Республіканський травматологічний центр, Центральна міська клінічна лікарня № 1, Республіканська клінічна туберкульозна лікарня МОЗ, Республіканська дитяча клінічна лікарня МОЗ, Міська дитяча клінічна лікарня № 5, Республіканський будинок дитини та пансіонат «Ветеран».

У витоку з пошти ватажка угруповання «ДНР» журналісти також знайшли постанову від 25 травня 2022 року за підписом Пушиліна, згідно з якою групу з 31 дитини вже перед відправкою до Росії мали перевезти до Дитячого соціального центру Донецька. На кожного склали досьє, вказавши, що всі вони «позбавлені батьківської опіки» – попри те, що більшість дітей мала опікунів або батьків.

З соціального центру у Донецьку 26 травня дітей автобусом вивезли до Ростова-на-Дону, де на них уже очікував літак.

Журналісти встановили, що цей борт входить до складу «Специального летного отряда «Россия», який підпорядковується Управлінню справами президента РФ Володимира Путіна. Літак доставив 31 дитину до аеропорту «Внуково» в Москві.

Згідно з документами, які журналісти отримали від Євгена Межевого та зі зламаної пошти Пушиліна, далі дітей розмістили в санаторії «Поляни» під Москвою. Ця установа також підпорядковується Управлінню справами президента РФ Путіна.

Частину дітей зі «списку 31» в Росії влаштували до нових родин. Серед них Богдан Єрмохін та Пилип Головня. Останнього всиновила уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова.

Наразі з цієї групи вдалося повернути тільки одного підлітка та трьох дітей Євгена Межевого. З початку липня 2022-го родина Межевих проживає у Латвії.

Депортація українських дітей стала причиною для видачі 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової та, власне, самого Володимира Путіна.