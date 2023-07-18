Депортація українських дітей: Кулеба закликав ООН чинити максимальний тиск на Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ООН чинити максимальний тиск на Росію задля повернення викрадених українських дітей.

«Ми маємо спільно вимагати від Росії негайно надати списки дітей, яких вивезли з України в Росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій. Росія має звільнити українських дітей і повернути їх до їхніх родин. Я закликаю всі країни-члени ООН чинити максимальний тиск на Росію в межах своїх національних можливостей», – сказав він під час на дебатах Генасамблеї ООН.

За його словами, на сьогодні понад 19 тисяч дітей незаконно депортовані РФ.



«Просто зараз Росія продовжує масове викрадення та депортацію українських дітей. Огидний, жахливий, геноцидний злочин, за який Путіна та його уповноважену з прав дітей вже розшукує Міжнародний кримінальний суд. На сьогодні щонайменше 19 474 дитини незаконно депортовані, з них 4390 є сиротами або позбавлені батьківської опіки», – заявив він, додавши, що на цей час лише 383 дитини повернулися та возз’єдналися зі своїми сім’ями.

Кулеба зауважив, що російське повномасштабне вторгнення позбавило нормального життя всі 7,5 мільйонів українських дітей – майже дві третини з них стали внутрішніми переселенцями або виїхали за межі України. Щонайменше 379 дітей зникли безвісти під час бойових дій.

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У червні ООН внесла російську армію та збройні угруповання до свого так званого «списку ганьби» через порушення прав дітей під час війни в Україні. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш пояснив цей новий статус Росії нападами на цивільних і сотнями дітей, які постраждали з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році.

За останніми даними Офісу генпрокурора, наразі відомо про щонайменше 494 дітей, загиблих внаслідок російської агресії, та понад 1058 поранених.