ООН внесла Росію до списку країн, відповідальних за вбивства дітей в Україні – ЗМІ

Організація Об’єднаних Націй внесла російську армію та збройні угруповання до свого так званого «списку ганьби» через порушення прав дітей під час війни в Україні. Про це йдеться в щорічній доповіді про дітей і збройні конфлікти, яка була поширена серед членів Ради Безпеки 22 червня і опинилася в розпорядженні медіа.

Згідно з її висновками, відповідальність за смерть щонайменше 136 дітей, загиблих в Україні, лежить на російських військах і пов’язаних із ними групах. Доповідь містить список, покликаний присоромити країни, які беруть участь у війнах, і спонукати їх до заходів на захист дітей.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш пояснив цей новий статус Росії нападами на цивільних і сотнями дітей, які постраждали з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році.

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«Я особливо шокований великою кількістю нападів на школи та лікарні та персонал, який підлягає захисту, а також великою кількістю вбивств і каліцтв дітей, які приписують російським військам і пов’язаним з ними збройним групам», – сказав Ґутерріш у звіті, цитує AFP.

Організація Human Rights Watch привітала рішення ООН.

«Генеральний секретар оприлюднив свій новий «список ганьби» за порушення прав дітей. Він справедливо додав до нього Росію через жахливі порушення проти українських дітей», – заявила Джо Беккер, директор із захисту прав дітей групи. Водночас вона засудила відсутність у списку Ізраїлю.

У звіті, який потрапив до медіа перед його публікацією наступного тижня, наводиться загальна кількість дітей, які постраждали від російських атак, у тому числі 518 дітей покалічені, 136 дітей загинули та 91 дітей були використані як живий щит. У звіті також підтверджується, що російські війська здійснили 480 нападів на школи та лікарні, попри заяви Росії, що вона нібито не здійснює атаки проти цивільних.

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Водночас звіт наводить цифри шкоди дітям, нібито заподіяної українськими силами: йдеться про 80 загиблих дітей і 212 нападів на школи та лікарні.

У звіті ООН також наголошується, що дані не включають велику кількість незареєстрованих випадків, оскільки ООН дотримується суворих вказівок щодо перевірки повідомлень.

За даними Офісу генерального прокурора, наразі відомо про щонайменше 490 дітей, загиблих внаслідок російської агресії, та пона 1 028 поранених.

У звіті ООН також зазначено 91 підтверджений випадок викрадення дітей російськими збройними силами. За даними України, таких випадків понад 19 тисяч.