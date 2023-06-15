У Білорусі утримують 2150 незаконно вивезених українських дітей – Латушко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до травня цього року до Білорусі з тимчасово окупованих територій вивезли 2150 українських дітей. Серед них є багато дітей-сиріт. У Білорусі їх утримують у трьох місцях, сказав в етері «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) Павло Латушко, білоруський опозиційний політик та керівник Народного антикризового управління.

«Моя команда Народного антикризового управління підготувала попередню доповідь про викрадення та переміщення українських дітей. Це три місця, де вони розміщуються на території Білорусі. Ми звертаємо особливу увагу на дітей-сиріт. Частина дітей, які є сиротами, вивезені на територію Білорусі», – каже Латушко.

Він також твердить, що українських дітей у Білорусі перевиховують.

«Ми встановлювали факти перевиховання українських дітей, коли їм розказують, що України як держави немає, що немає культури, історії України», – сказав білоруський опозиціонер.

Усю цю інформацію, каже Латушко, білоруські правозахисники передають українській владі та Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації українських дітей із окупованих територій України. У російському МЗС це рішення назвали юридично нікчемним. 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала фактичного правителя Олександра Лукашенка причетним до депортації українців.