Посольства 23 країн в Україні вимагають від Росії повернути українських дітей – спільна заява

У Міжнародний день захисту дітей посольства низки країн підписали заяву із закликом до Росії повернути незаконно вивезених українських дітей в Україну.

«Ми приголомшені масштабною незаконною примусовою депортацією та переселенням українських дітей до Росії або на контрольовану Росією територію Україні, та у зв’язку з цим звертаємо увагу на ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом. Українська влада ідентифікувала понад 19 тисяч дітей, незаконно депортованих або іншим чином розлучених зі своїми батьками чи опікунами. Кількість депортованих дітей продовжує зростати через останні переселення цивільного населення із Запорізької області. Росія викрадає дітей із їхніх шкіл, їхніх домівок, зокрема тих, хто живе в установах інтернатного типу. Також діти були розлучені зі своїми родинами під час так званого російського процесу «фільтрації». Дуже мало дітей повернулося. Травма розлучення з близькими вплине на дітей та їхні родини на все життя», – йдеться в заяві, розміщеній на Facebook-сторінці посольства Польщі в Україні.

Дипломати кажуть: незаконно депортовані діти стикаються з «жорстокими виховними процесами, які створюються з метою систематичного знищення їхньої української ідентичності».

«Ми нагадуємо РФ про її зобов’язання за міжнародним правом припинити незаконну агресивну війну та забезпечити захист життя всіх дітей. Ми закликаємо Росію забезпечити право дітей на збереження своєї культурної ідентичності, зупинити примусове переміщення дітей до РФ та припинити насильницьке перевиховання українських дітей і примус стати росіянами. Ми закликаємо РФ до співпраці з українською владою з повернення українських дітей туди, де їхній дім – до України. Міжнародна спільнота підтримує Україну у захисті її майбутніх поколінь. Ми притягнемо РФ до відповідальності за її незаконні та варварські дії в Україні», – йдеться у заяві.

Заяву підписали посольства в Україні – Польщі, Великої Британії, Австралії, Австрії, Нідерландів, Канади, Данії, Естонії, Греції, Латвії, Швейцарії, Чехії, Словенії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Нової Зеландії, Норвегії. , Румунія, Іспанія, Швеція, Представництво ЄС в Україні.

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

31 травня російське видання «Важные истории» повідомило, що близько двох з половиною тисяч дітей-сиріт або тих, які залишилися без батьківського піклування, могли вивезти до Росії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».