У РФ після ордера на арешт Путіна заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови»

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що, вивозячи дітей з території України, російська влада хотіла «вберегти їх від небезпеки, яку можуть нести воєнні дії», і що РФ готова повернути їх до України, коли буде безпечно.

«Коли умови будуть безпечні – звичайно, чому ні», – відповів Небензя на запитання про те, чи Росія поверне дітей. Відповідь наводить російське державне агентство ТАСС.

За словами Небензі, Росія хоче провести на початку квітня неформальне засідання Ради безпеки ООН, на якому має намір продемонструвати, що «питання про дітей, «насильно відправлених до Росії», повністю роздуте».

Небензя дав коментарі у зв’язку з виданим минулого тижня Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордером на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації дітей із України до Росії. Суд не є органом ООН, однак у його роботі беруть участь більше ніж половина країн – членів організації.

Звинувачення засновані на тому, що російська влада після початку широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року вивезла з окупованих районів України до Росії дітей-сиріт або дітей, які залишилися без батьківського піклування, без згоди української влади або родичів таких дітей. Крім того, повідомлялося, що в окупованому Криму та низці регіонів Росії у дитячих таборах утримують дітей, які вирушили туди зі згодою батьків, проте тепер батьки не можуть їх забрати.

Ще у травні минулого року Путін підписав указ про спрощення надання українським дітям російського громадянства, що відкриває шлях до їхнього усиновлення в Росії.

Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова на нещодавній зустрічі з Путіним говорила, що «завдяки йому» всиновила 15-річного хлопчика з Маріуполя. За словами Львової-Бєлової, на арешт якої Гаазький суд теж видав ордер, у сім’ї в Росії зараз влаштовані сотні дітей з України. Якщо розуміти слова Небензі буквально, він визнав, що йдеться про українських дітей, і пообіцяв повернути їх до країни, тобто визнав тимчасовий характер їхнього перебування в Росії.

24 лютого 2022 року Путін розпорядився про початок так званої «спеціальної військової операції» проти України. Йшлося про широкомасштабне вторгнення. До його початку в районах, звідки вивозили дітей до Росії, зокрема у Маріуполі, військових дій, а отже, і небезпеки для дітей не було.

Міжнародний кримінальний суд підозрює Путіна і Львову-Бєлову у скоєнні воєнних злочинів: насильницьких депортаціях і переміщенні населення, зокрема дітей, із захоплених територій України. Міжнародне право може розцінювати це геноцид. МКС зазначає, що існують розумні підстави вважати, що Путін несе особисту відповідальність за ймовірні злочини.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.