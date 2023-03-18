Верещук закликала Росію надати список всіх вивезених із України дітей

Росія має передати українській стороні списки всіх дітей та сиріт, позбавлених батьківської опіки, йдеться у заяві міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Верещук публічно звернулась до російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалкової та російського уповноваженого з питань прав дітей Марії Львова-Белової, закликаючи їх надати Україні списки дітей, яких російські окупанти насильно вивезли на територію Росії.

«Я пропоную негайно передати українській стороні списки всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківських опіки, які: 1) 02.24.2022 були громадянами України, до 18 років, 2) зараз перебувають у тимчасово окупованих територіях Україна, 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російській території», – заявила міністр.

У травні 2022 року російський парламент вніс зміни до законів, які дозволяють владі надавати російське громадянство українським дітям, полегшуючи їхню опіку та усиновлення сім’ями в Росії.

Міжнародні закони забороняють міждержавне усиновлення під час збройних конфліктів, нагадують правозахисники. У спільній заяві HRW та ще 42 організації засудили насильницьке вивезення та усиновлення, та закликали Росію надати ООН та іншим організаціям доступ для ідентифікації цих дітей, нагляду за їх добробутом та сприяння у поверненні в Україну.