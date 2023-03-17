Ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду в Гаазі: які це матиме наслідки для Путіна

Путін змушений ховатися від суду? Ордер на арешт від Гааги: що далі?
Що означає рішення МКС в Гаазі в юридичному плані та політично? Чи зможе, наприклад, Путін тепер виїздити за межі Росії? Чи можна його заарештувати в будь-якій країні і видати Гаазі? Як це вплине на перебіг війни в Україні?
Про це у програмі Свобода Live:
- Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна через ситуацію в Україні.
- Видано ордер на арешт також і Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.
- Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину через незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалося щонайменше з 24 лютого 2022 року – від початку російської агресії проти України.
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