Ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду в Гаазі: які це матиме наслідки для Путіна

Путін змушений ховатися від суду? Ордер на арешт від Гааги: що далі?

Що означає рішення МКС в Гаазі в юридичному плані та політично? Чи зможе, наприклад, Путін тепер виїздити за межі Росії? Чи можна його заарештувати в будь-якій країні і видати Гаазі? Як це вплине на перебіг війни в Україні?

Про це у програмі Свобода Live: