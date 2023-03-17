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Політика

Ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду в Гаазі: які це матиме наслідки для Путіна

Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна

Путін змушений ховатися від суду? Ордер на арешт від Гааги: що далі?

Що означає рішення МКС в Гаазі в юридичному плані та політично? Чи зможе, наприклад, Путін тепер виїздити за межі Росії? Чи можна його заарештувати в будь-якій країні і видати Гаазі? Як це вплине на перебіг війни в Україні?

Про це у програмі Свобода Live:

  • Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна через ситуацію в Україні.
  • Видано ордер на арешт також і Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.
  • Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину через незаконну депортацію та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалося щонайменше з 24 лютого 2022 року – від початку російської агресії проти України.

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