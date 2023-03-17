Чекає українського наступу скрізь? Що означає розростання ліній оборони РФ. Карти

На супутникових знімках можна побачити, як ростуть лінії укріплень, які росіяни будують на захопленій частині України та у прикордонних областях Росії. Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) проаналізувало їх та розповідає, які особливості та цілі їхньої побудови в різних напрямках.

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Ще на початку 2023 року експерт Американського інституту підприємництва Бреді Африк оприлюднив карту визначених Росією місць для побудови фортифікацій на окупованій частині України та вздовж українського кордону на своїй території. Відтоді візуально кількість та масштаб цих укріплень лише ростуть.

Це видно на деяких прикладах супутникових знімків, де порівнюється ситуація у різні місяці.

Проаналізуємо характер укріплень та цілі, які несе їхня побудова на різних напрямках.

Південь

Російська лінія укріплень пролягає вздовж лінії фронту – станом на листопад 2022 року, коли ЗСУ звільнили Херсон. На ділянці від Василівки у Запорізькій області до Волновахи у Донецькій області вони являють собою майже неперервну лінію окопів траншей та інших земляних споруджень.

Від Василівки до Кінбурнської коси лінія не така неперервна, але тут вона прив’язана до русла Дніпра, лівий берег якого поки утримують окупаційні війська.

З огляду на карту укріплень, війська РФ готують кругову оборону навколо важливих окупованих міст регіону, таких як Мелітополь, Бердянськ та Токмак.

Окрім того, відмічено спорудження укріплень і на півночі Криму. Про це раніше не раз повідомляла українська та західна розвідки.

Донецько-горлівська агломерація

На цій ділянці лінія фронту після 24 лютого 2022 року змінилася найменше. Тож щільність нових укріплень РФ не така, як на інших ділянках – тут використовуються укріплення, зведені з 2014 по 2022 роки. Крім того оборона сторін тут багато в чому спирається на міську забудову.

Показовий приклад Донецька та Авдіївки. Вони розташовані у кількох кілометрах одне від одного, але перше місто захоплене РФ, а друге утримують ЗСУ.

«Лінія Вагнера»

Складно сказати, чи можна назвати всю лінію укріплень у проміжку від Світлодарська аж до Троїцького на кордоні з Росією тією самою оборонною лінією, яку у ЗМІ ще називають «лінією Вагнера» або «лінією Пригожина». На цій ділянці її протяжність майже 200 кілометрів.

Переважно ці фортифікації являють собою одну смугу траншей. Десь вона має відгалуження, десь підсилена так званими «драконячими зубами» – протитанковими тетраедрами.

Укріплення проходять на схід від теперішньої лінії фронту, а зводити їх Кремль почав, реагуючи на невдачі військ РФ на фронтах в Україні, особливо після контрнаступу на півночі Донбасу та у Харківській області. Показово, що тут лінія укріплень тягнеться вздовж траси Сватове-Кремінна, на якій зупинився український наступ восени 2022 року.

«Засечная черта» на Півночі

На півночі лінія укріплень переходить у лінію нових оборонних споруд на території трьох прикордонних областей Російської Федерації. У російських ЗМІ її нерідко називають «засечной чертой». Будівництво фортифікацій почалося ще на початку осені 2022 року.

На думку аналітиків американського Інституту дослідження війни (ISW), той факт, що влада Росії витрачає на будівництво ліній оборони сили та засоби, які могли б використовувати для вирішення більш нагальних бойових завдань, свідчить про те, що вони не впевнені у здатності утримати окуповані території в Україні.

Також будівництво оборонних споруд, кажуть у ISW, можна розглядати як частину інформаційної кампанії, мета якої – переконати росіян у тому, що Україна загрожує їхній країні.

До чого і де готуються окупанти?

Судячи з щільності спорудження укріплень, Росія готується до наступальних дій з боку українських військ по всій лінії фронту і навіть на російській території Білгородської, Курської та Брянської областей.

При цьому на півдні України війська РФ готують кругову оборону міст – мабуть, на випадок прориву основної лінії фронту. До оборони від українського наступу готують і Крим, де у квітні 2023 року також додалися протитанкові укріплення.

На Донбасі лінію оборони війська агресора будували паралельно з наступом на той же Бахмут. Отже, і тут впевненості у безкінечному наступі у російського командування немає.

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