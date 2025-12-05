На фронті за минулу добу відбулося 167 боїв – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 4 грудня на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника», – вказано в ранковому зведенні.

Майже третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



