Сирський розповів про ситуацію в районі Покровська і Мирнограда

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 4 грудня заявив, що українські військові продовжують утримувати північну частину Покровська на Донеччині.

«Продовжуємо надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тому знову працював із командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків й окремих батальйонів. Бій триває», – йдеться в повідомленні головнокомандувача у фейсбуці.

За його словами, в районі Покровська і Мирнограда українські військові «активними діями» блокують спроби противника накопичити штурмові піхотні групи і просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах українські сили продовжують утримувати визначені райони, зазначив Сирський.

«У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу. З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування і своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення і ліквідації противника», – додав він.

Угруповання військ «Схід», яке відповідає за оборону агломерації, повідомило 3 грудня, що в Мирнограді ЗСУ тримають оборонні рубежі і ліквідують російських солдатів на підході до міста.

«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним», – написали у відомстві.

Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.