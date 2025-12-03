У ЗСУ заперечили заяви Генштабу РФ про прорив у Лимані

Заява начальника російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито прорив російських військ у Лимані на Донеччині не відповідає дійсності і є «брехнею вищого командування армії РФ», заявили у Третьому армійському корпусі ЗСУ.

Там зазначили, що Герасимов доповів російському лідеру Путіну про прорив РФ на Донеччині, де оборону утримують 63-тя і підрозділи 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу.

«Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману і не дозволяють противнику зайти до міста», – заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Як заявили в корпусі, за останній місяць сили РФ здійснили десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста, «і окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон».

Про згадану доповідь Герасимова Путіну в Кремлі повідомили 1 грудня, зазначивши, що 30 листопада російський лідер відвідав «один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ» РФ.

Під час тієї доповіді російське командування також доповіло Путіну про захоплення міст Покровська і Вовчанська, у Донецькій області й Харківській областях України відповідно.

Влада України такі повідомлення заперечує. Президент України Володимир Зеленський увечері 1 грудня, спілкуючись у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, наголосив, що всі ці міста залишаються під контролем України. «Безумовно, у Росії є просування, безумовно, в Росії є кілька наступальних дій і операцій. Жодна з цих операцій успішною не була», – зазначив Зеленський на пресконференції з Макроном. Однак він визнав, що ситуація в Покровську й інших напрямках «залишається складною».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль міг оголосити про захоплення згаданих міст передчасно – як це було у випадку багатьох інших населених пунктів в Україні – в рамках когнітивної війни з метою вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня.

Аналітики наголосили, що поки не бачать підтверджень тому, що російські війська захопили весь Покровськ, незважаючи на те, що діяли в місті понад 120 днів.