Генштаб ЗСУ: російські війська 30 разів атакували на Лиманському напрямку за день

Від початку доби 2 грудня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Українські військові відбили сім російських атак на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському ЗСУ зупинили 13 атак російських загарбників у районах Приліпки, Стариці, Синельникового, Вовчанська та в бік Колодязного й Ізбицького. Два боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 російських атак, тривають чотири сутички.

«На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 30 разів намагались зайти на позиції українців у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. На даний час точиться два боєзіткнення», – повідомляє Генштаб.





ЗСУ відбили 11 російських атак на Слов’янському напрямку. На Костянтинівському війська РФ 27 разів атакували українські позиції, зосередивши основні зусилля в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 48 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки», – йдеться в зведенні.

Командування зафіксувало 18 російських атак на Олександрівському напрямку й п’ять на Гуляйпільському.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили одну спробу російської армії просунутися в районі Антонівського мосту.

Читайте також: Розвідка Британії: середні денні втрати Росії на війні зростають три місяці поспіль

1 грудня в Кремлі заявили, що російський лідер Володимир Путін увечері 30 листопада відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ РФ, яке воює в Україні, де російське командування йому нібито доповіло про захоплення міст Покровська і Вовчанська.

Влада України ці повідомлення заперечує. Президент України Володимир Зеленський увечері 1 грудня, спілкуючись у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, наголосив, що всі ці міста залишаються під контролем України. Однак він визнав, що ситуація в Покровську й інших напрямках «залишається складною».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



