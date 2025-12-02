«Можливості більші, ніж у будівельника». Військові про заяву Єрмака щодо намірів піти на фронт

Заява колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака про готовність йти на фронт викликала резонанс в українському суспільстві. Радіо Свобода зібрало реакції військових про такі наміри донедавна правої руки верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського.

«Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна й порядна людина, – сказав Андрій Єрмак американському виданню New York Post відразу після своєї відставки 29 листопада. Наразі немає інформації, у якому статусі та в який підрозділ готовий піти колишній голова ОП.

Відставка Андрія Єрмака, який раніше очолював делегацію України на переговорах щодо миру, відбулася на тлі обшуку НАБУ. Єрмак заявив, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири». Відтоді підозру колишньому державному службовцеві, який міг фігурувати у справі «Мідас», Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».не висували.

Після заяви Єрмака про фронт деякі військові у соцмережах заявили про готовність включити до своїх лав, серед них – і недавні опоненти, як-от антикорупціонер Віталій Шабунін і колишня народна депутатка, а тепер командир взводу Тетяна Чорновол. Водночас деякі військові припускають, що йдеться про політичний піар-хід, та очікують, що умови служби у колишнього голови Офісу можуть бути особливими.

Більшість військових погодилися для Радіо Свобода коментувати наміри Андрія Єрмака анонімно, бо не мають повноважень виступати публічно.

Один із командирів батальйону, який на передовій з початку повномасштабного вторгнення (нині Бахмутський напрямок):

«Я не думаю, що він десь тут опиниться. Мені вже байдуже, бо як воювати, коли нема людей і у мене вже мінометників штурмують. То яке мені діло до Єрмака?»

Сержант з Покровського напрямку:

«Це просто піар-хід, і виглядає він максимум «совково», це на кшталт «спокутувати провину кров’ю». Абсолютно безглузде рішення, бо чим ця людина зможе допомогти війську? Поставлю питання інакше, якщо він такий цінний спеціаліст, то чому не прийшов до війська в 2022-му?! Скажу чесно: я би хотів його до себе в підрозділ з однієї причини: відправити на нуль, а потім спитати: «Ну що, друже, норм?!». Ми ніколи не закінчимо цю війну, допоки політиці ми будемо приділяти уваги більше, ніж військовим».

Офіцер, командир взводу з Костянтинівського напрямку:

«Мені здається, це не більше, ніж понти. Або якщо він і піде служити, то буде служити так, як Козловський (співак Віталій Козловський – ред). Постив відоси, як він у навчальному центрі, десь у військовій частині, а зараз просто дає концерти. Звільнився із ЗСУ із незрозумілої причини Віталій Козловський, як управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило Hromadske, «звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини, а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи».. Чи хочу я, щоб він пішов до мене служити у підрозділ? Та не хочу я. Уявіть, яка концентрація уваги буде до підрозділу. Єдиною причиною, за якої я б його взяв до себе, – це закривання дірок у потребах. Бо потреб просто до...а, як їх закривати – один Бог знає».

Молодший лейтенант, район Часового Яру:

«Такий публічний похід до війська вже колишнього голови ОП Андрія Єрмака є черговим піар-ходом. І не дуже вдалим. Бо співчуття ймовірний «Алі Баба» із плівок НАБУ не викликає. Але у своєму підрозділі цікаво було б побачити колишнього держслужбовця. Подивитись, який же він – «легендарний» Єрмак. Ну й, звичайно, можливості А.Б. залишаються достатньо серйозними. Точно – більшими, ніж простого будівельника з Кропивницького. Тому потреби підрозділу (неважливо – взводу, батальйону чи бригади) закриватимуться дуже швидко. Відтак у цьому є свій плюс.

Хоча всім відомо, як «воює» більшість українських політиків та селебріті. А от «відбілити» свою репутацію шляхом присутності в ЗСУ йому не вдасться. Скоріш за все, свій «вирок» Єрмаку українське суспільство вже давно дало. Навіть без розслідування НАБУ та САП. Поки здається, що таким чином він хоче просто сховатися від правосуддя й відвернути увагу від своєї персони. І ми всі чудово розуміємо, що цей чоловік у ЗСУ буде точно не на посаді такелажника десь на піхотній позиції в районі Костянтинівки».

Офіцер управління, Харківський напрямок:

«Жоден підрозділ не захоче, щоб у нього був Єрмак. Через те, що Єрмак – давайте чесно, багата людина. Відповідно в цьому підрозділі з’являться також люди, які невипадково з’явились разом з Єрмаком у вигляді «молодого поповнення». Це «поповнення» буде негласною охороною цього пана. Відповідно, пан не буде перебувати на передовій. Скоріш за все, він буде – що в армії називається – «мертва душа». Покаже документ, що він, мовляв, служить, але де служить, ніхто не скаже, бо це таємниця. Але служити де-факто він не буде. Він буде сидіти, де сидів, і буде керувати, як і керував, тільки неофіційно. А той підрозділ, де він буде, буде непогано забезпечений. У них з’являться нові машини хороші, багато різних «плюшок».

– Так забрали б до себе, щоб у вас були «плюшки»?

– Не забрав би. Чому? Тому що він не буде один. Він буде під наглядом, і я не знаю, чого від нього очікувати. Який командир захоче ту людину, якою ти не можеш керувати? І ти не можеш йому поставити завдання. Який командир йому скаже: «Штурмуй посадку»?

Бійці піхотного батальйону на Донбасі:

«Андрію Борисовичу, ми вас щиро чекаємо тут. Ми четвертий рік на Донбасі. Захищаємо нашу неньку. Так що ми вас щиро чекаємо в своєму підрозділі. Кажуть, що ви принесете нам якийсь позитив та лад? Що скажеш, брате?

– Хотілося, хотілося б вірити в те, що більше користі буде від вас в Збройних силах України, ніж в Офісі президента.

– Ми завжди чекаємо. Піхота завжди потребує гарних бійців. Навчимо, одягнемо, взуємо. Так, як ви нас за чотири роки одягали і взували. Так що все буде Україна. Слава Україні!

– Героям Слава!»

«Армія – хороший спосіб побачити, як насправді живе країна»

Народний депутат і полковник запасу ЗСУ Сергій Рудик заявив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що готовність Андрія Єрмака піти на фронт можна оцінювати лише після проходження ним базової військової підготовки. На думку депутата, армія сьогодні потребує всіх, а управлінський досвід Єрмака може бути корисним.

«Я думаю, що армія і побратимський кусок хліба і каші – це хороший спосіб продемонструвати колишньому голові Офісу президента – чим насправді сьогодні живе країна», – підсумував Рудик.

Єрмак вже служить

За повідомленнями, молодший брат Андрія Єрмака Денис служить снайпером в Іноземному легіоні Головного управління розвідки. У червні 2025 року Служба безпеки України заявила, що запобігла його вбивству напередодні зустрічі делегацій Росії та України в Стамбулі. Для цього нібито завербували жителя Харкова, який мав виготовити вибуховий пристрій і застосувати його, коли Єрмак повертався з лінії бойового зіткнення.

Андрій Єрмак заявляв, що його брат долучився до ТРО на Київщині 25 лютого 2022 року. Ветеран ЗСУ Олег Симероз стверджував, з посиланням на документи, що це сталося наприкінці березня, коли вже переважно звільнили Київщину.

У 2020 році з’явилися відеозаписи, так звані «плівки Єрмака», на яких, за твердженням авторів, брат тодішнього керівника ОП проводив співбесіди з людьми, які нібито бажали отримати державні посади через нього. Денис Єрмак відповів, що має право зустрічатися з різними людьми, а записи назвав нарізкою з вирваним контекстом. «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) тоді змогли встановити основних учасників зустрічей та особу, яка здійснювала запис.