«Віцепрезидент» чи «громовідвід»? Штрихи до портрету Андрія Єрмака

…21 листопада 2021 року. Андрій Єрмак пишно святкує своє 50-річчя в президентській резиденції «Синьогора» в селищі Гута на Івано-Франківщині. Там був і президент Володимир Зеленський і багато представників політичного бомонду України. Через чотири роки ситуація змінилась і зараз не до масштабних святкувань – в Україні війна. Але і над самим Єрмаком також збираються хмари на тлі резонансного корупційного скандалу і звинувачень у тому, що саме він є архітектором монополізації влади президентом України Володимиром Зеленським. Лунають заклики до відставки Єрмака – причому вже навіть у пропрезидентському таборі. Підлило масла у вогонь те, що на «плівках Міндіча» Аудіозаписи, на яких, за даними слідства, зафіксовані докази масштабної корупційної схеми на енергетиці за участю вищих посадових осіб.



10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.



Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції.Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.



Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція. Єрмак нібито фігурує під закодованим прізвиськом «Алі-Баба». Видання The American Conservative в кінці жовтня – ще до корупційного скандалу в Україні – вийшло зі статтею під промовистим заголовком «Найвищий посадовець Зеленського є великою проблемою». «Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року Єрмак став таким же могутнім, як і український президент, якщо не більше», – говорилося в статті. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, за даними видання, контролює потоки інформації, яку отримує Володимир Зеленський, – зокрема між Києвом та західними столицями, він відсунув убік міністрів і контролює дипломатичні канали. Він виштовхнув на маргінес багатьох посадовців або цілі інституції, як-от ГУР і головного військового розвідника Кирила Буданова. За даними американського видання, Єрмак міг докласти руку і до усунення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Зеленський та Єрмак дружні вже дуже довгий час – адже міжнародний юрист за освітою Єрмак працював і в кіногалузі як продюсер фільмів – а це та сфера, де робив собі ім’я і колишній комік та актор Володимир Зеленський. Єрмак спродюсурував принаймні чотири фільми. Війна Президент Зеленський має давні дружні зв’язки з Єрмаком, який став його помічником одразу після інавгурації Зеленського в травні 2019 року. З початку лютого 2020 року Єрмак – глава Офісу президента України, замінивши не менш суперечливого Андрія Богдана. Єрмак – за що йому віддають належне – разом з Зеленським не полишив Київ на початку війни, хоча США пропонували переїхати вищому керівництву України до Польщі – адже невідомо було, чи встоїть Київ в лютому-березні 2022 року.

У книзі про Зеленського «Шоумен» американського журналіста Саймона Шустера розповідається, що вони були нероздільними з перших годин війни, а увечері в бункері знімали стрес за келихом вина.

Зеленський і Єрмак є нероздільними друзями та довіреними особами одне в одного

Нині західні ЗМІ пишуть, що ліжка Зеленського і Єрмака і далі поруч в підземному бункері Офісу президента. Вони проводять вільний час разом, часто граючи в настільний теніс та дивлячись старі класичні фільми. А вранці вони разом у фітнес-кімнаті тягають штангу та гантелі. В чому вони сильно різняться – Зеленський є відданим сім’янином, має двох дітей з дружиною і першою леді Оленою, а Єрмак неодружений і не має дітей. А ще Єрмак зі зростом в понад 1,8 метра «височіє» над порівняно невеликого зросту Зеленським, коли вони стоять поруч. «За всіма ознаками Зеленський і Єрмак є нероздільними друзями та довіреними особами одне в одного», – пише видання The American Conservative, говорячи, що Єрмак інтенсивно працює в кімнаті, що розташована двома поверхами нижче президентської кімнати в Офісі на Банковій. «Немає стежини до Зеленського, яка б обійшла Єрмака. І в цьому є проблема», – казав один колишній керівник адміністрації президента журналісту Крісу Міллеру. «Андрій Єрмак не є президентом України. Але він діє так, немов би ним є», – писав журналіст у статті влітку 2025 року. Центр влади За президента Володимира Зеленського його Офісу на чолі з Андрієм Єрмаком перетворився на головний центр влади в Україні. Всі кадрові рішення проходять через главу Офісу – від міністрів до послів, від керівників держкорпорацій до очільників обласних адміністрацій. Серед депутатів і в ЗМІ неодноразово можна було почути, що й нова прем’єр-міністр України Юлія Свириденко «є людиною Єрмака».

ЗМІ та політики постійно пишуть та говорять, що країною керують «п’ять-шість менеджерів» Офісу президента – особливо зовнішньополітичний напрямок, а верховодить цими менеджерами Андрій Єрмак.

Від початку вторгнення Росії Єрмак став таким же могутнім, як і український президент, якщо не більше

Навіть до Єрмака опозиція прикріпила титул «віцепрезидент» – хоча такої посади, ясна річ, в українській Конституції немає. Як немає там, до речі, і згадки про керівника Офісу президента. Але сконцентрувавши владу в руках президента та керівника його Офісу, дві найвпливовівші людини України, можливо, припускаються помилок – зокрема на зовнішньополітичну поприщі в часи, коли Україна залежить від Заходу в плані військової та фінансової допомоги. Так, наприклад, після Вільнюського саміту НАТО 2023 року Україна почала підписувати двосторонні безпекові угоди про «гарантії безпеки» з майже трьома десятками країн, включно з Албанією та Люксембургом. І ті угоди подавались як значне досягнення. А зараз, коли говорять про перемир’я і можливий мир, Київ хоче нових «гарантій безпеки». Так само Офіс президента активно працював з Глобальним Півднем щодо припинення війни, але зараз «мода» на Глобальний Південь вже минула в коридорах влади в Києві.

Або взяти широко розрекламовані Офісом президента Саміти миру. «Саміт миру – це найважливіший дипломатичний прорив України за всі роки незалежності. Так прокоментував результати Глобального Саміту миру керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телевізійного марафону «Єдині новини», – повідомляв Офіс президента після швейцарського Саміту миру, який відбувся в червні 2024 року.

Так само Офіс президента, «монополізувавши» американський напрямок, за висловом одного колишнього дипломата, можливо, припустився помилки, очікуючи на перемогу демократки Камали Гарріс. Як писало видання «Українська правда», ще за кілька днів до виборів у США в листопаді 2024 року, Андрій Єрмак не приховував задоволення тим, що новою господаркою Білого дому може стати Гарріс, а в результаті переміг республіканець Дональд Трамп, що мало тектонічний вплив на мирний процес щодо завершення війни. «Не треба паніки, Камала виграє і ніякої катастрофи не буде», – цитувало видання Єрмака восени минулого року, і ці слова були сказані буквально за кілька днів до виборів у США.

Вже за Трампа під час пари зустрічей в Білому домі найближче до Зеленського – першим на дивані – навпроти віцепрезидента США Джей Ді Венса або держсекретаря Марко Рубіо сидів саме Андрій Єрмак. Коли були українсько-американські переговори в Саудівській Аравії в березні 2025 року, то навпроти глави Держдепартаменту Рубіо сидить не його український візаві Андрій Сибіга, а Андрій Єрмак.

Цікаво, що не Володимир Зеленський, а саме Андрій Єрмак потрапив до 100 найвпливовіших людей планети 2024 року за версією американського журналу TIME. «З моменту повномасштабного вторгнення, він (Єрмак) доносив месидж Зеленського світові, розбудовуючи сильну мережу друзів України, від Заходу до Глобального Півдня, об’єднуючи їх довкола тем – від санкцій до довкілля. На поворотному моменті для України та для демократії, Андрій Єрмак не лише служить рішучому лідеру, але і довів, що сам ним є», – писав тоді про Єрмака колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. «Сіамські близнюки». Але чи нависає відставка? Андрій Єрмак, за даними депутата від опозиційного «Голосу» Ярослава Железняка, фігурує теж на «плівках Міндіча» під кодовим прізвиськом «Алі-Баба». На цих плівках, за даними НАБУ, зафіксовані корупційні оборудки в «Енергоатомі» обсягом біля 100 мільйонів доларів. Раніше наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» роздає завдання, аби переслідувати детективів НАБУ. А за даними депутата, він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні. Наразі коментарів Андрія Єрмака не було.

Зеленський накопичив владу під керівництвом всюдисущого Андрія Єрмака

Вже відправлені у відставку міністри енергетики та юстиції. Але лунають і заклики до відставки й Андрія Єрмака. І ці заклики чути не лише з табору опозиції, але і від деяких депутатів з провладної партії «Слуга народу». Так до відставки Єрмака закликав депутат Федір Веніславський. Але всі визнають, що остаточне слово за президентом Зеленським. Не важко було помітити, що в липні, коли відбувався наступ на незалежність НАБУ і САП, на додаток до скандування «Геть Єрмака!» були й картонки з написом англійською «F.ck Yermak!»

Оглядачі, з якими спілкувалось Радіо Свобода, кажуть, що за роки спільної роботи і особливо в час війни Зеленський та Єрмак зійшлися дуже близько – вони – як «не розлий вода» – постійно разом. Тому відправити у відставку Єрмака Зеленському буде вкрай важко, навіть психологічно. «Зеленський є офіційним лідером, а Єрмак його головним помічником, його головним управлінцем, головною кнопкою на пульті Зеленського. Вони так зійшлися, що є як сіамські близнюки. За понад п’ять років спільної роботи вони стали немов би одним цілим», – каже Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. «Для Зеленського відставка Єрмака буде тим же, як відрубати собі праву руку. Ба більше, після відставки Єрмака головною мішенню опозиції був би вже сам Зеленський… Відставка Єрмака могла би стати невідворотною у випадку масових протестів й вимогою його усунення», – додає Фесенко.

Співрозмовники Радіо Свобода зауважують, що Зеленський довіряє Єрмаку як нікому іншому. Олена Прокопенко з Німецького фонду Маршала, каже Радіо Свобода, що відставка Єрмака може потягнути за собою «повноцінну політичну кризу».

Єрмак є головним управлінцем, головною кнопкою на пульті Зеленського