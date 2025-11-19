Єрмак повідомив про прибуття до Туреччини разом із Зеленським

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив зранку 19 листопада, що прибув до Туреччини в складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

«Усі заплановані зустрічі відбуваються вчасно та в продуктивній робочій атмосфері. Я постійно спілкуюся з представниками адміністрації президента США, включно зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом. Разом із нашими американськими партнерами ми працюємо над тим, щоб припинити війну Росії проти України та забезпечити справедливий і міцний мир», – написав високопосадовець у мережі Х.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня проводить міжнародне турне, в межах якого відвідав, зокрема, Францію, де провів переговори з лідером цієї країни Емманюелем Макроном.

18 листопада в Іспанії Зеленський отримав запевнення від прем’єр-міністра Педро Санчеса про надання військової та енергетичної допомоги Україні.

Візит Зеленського до Туреччини відбувається на тлі повідомлень, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та російських чиновників.

За даними видання, план США з 28 пунктів натхненний успішним просуванням щодо угоди в Газі. Високопоставлений російський чиновник заявив Axios, що Трамп оптимістично налаштований щодо плану. Поки що незрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські прихильники.



Джерела Axios повідомляють, що 28 пунктів плану поділяються на чотири загальні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. Однак незрозуміло, як план підходить до спірних питань, таких як територіальний контроль на сході України.

Axios пише, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку, повідомили українські та американські чиновники.



Спецпосланець Трампа обговорив план з очільником РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі, підтвердив Axios український чиновник, зазначивши, що Києву відомо, що «американці над чимось працюють».



«Президент чітко дав зрозуміти, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду про припинення війни. Президент Трамп вважає, що є шанс припинити цю безглузду війну, якщо буде проявлена гнучкість», – сказав Axios чиновник Білого дому.



Дмитрієв розповів Axios, що основна ідея полягала в тому, щоб взяти принципи, про які Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися на Алясці в серпні, і розробити пропозицію «щодо вирішення українського конфлікту, а також того, як відновити зв'язки між США та Росією [та] вирішити проблеми безпеки Росії». За словами Дмитрієва, мета полягає в тому, щоб підготувати документ до наступної зустрічі Трампа і Путіна. Плани щодо проведення саміту лідерів у Будапешті поки що залишаються в силі.

Посадовець США підтвердив, що Білий дім почав інформувати європейських чиновників про новий план, окрім українців. Він сказав, що Білий дім вважає, що є реальний шанс залучити українців та європейців, і сказав, що план буде адаптовано на основі пропозицій різних сторін.



«Ми вважаємо, що зараз обраний вдалий час для цього плану. Але обидві сторони повинні бути практичними та реалістичними», – сказав посадовець США.

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».