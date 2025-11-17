Зеленський: Україна готова до спільного виробництва дронів з Францією

Президенти України та Франції обговорили можливі напрями спільного виробництва дронів, заявив голова держави Володимир Зеленський за підсумками двостороннього форуму 17 листопада.

Він уточнив, що розмова стосувалася створення спільних підприємств та інвестицій.

За словами Зеленського, він розповів Макрону про застосування Україною різних типів дронів, зокрема, далекобійних і морських, та спроможності виробництва.

«Ми готові до спільного виробництва з Францією. Потрібно розвивати партнерство між бізнесами та оборонними відомствами наших країн. Таке співробітництво посилить і Україну, і Францію та сприятиме зміцненню європейської безпеки загалом», – додав він.





Раніше Макрон заявив, що підписана сьогодні оборонна угода між двома країнами передбачає негайне і 10-річне посилення двосторонньої співпраці, включно з придбанням критично важливих спроможностей у найближчий період: дронів, перехоплювачів дронів, керованих бомб, а також виробничих зобов’язань до кінця року й протягом наступних трьох років.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон сьогодні підписали декларацію про наміри щодо придбання Україною оборонного обладнання.







