Зеленський і Макрон підписали угоду щодо оборонного обладнання для України

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 17 листопада, підписали декларацію про наміри щодо співробітництва щодо придбання Україною оборонного обладнання.

Церемонія підписання пройшла на військовій базі у Віллакубле.



Документ передбачає постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет, пише агентство Reuters. За його джерелами, там йдеться про надання багатоцільових винищувачів Rafale, а також, ймовірно, про більшу кількість систем ППО SAMP/T для України.

Як пише AFP, на авіабазі Віллакубле Зеленський мав оглянути винищувачі Rafale та їх озброєння, систему протиповітряної оборони SAMP-T наступного покоління та кілька систем безпілотників, перш ніж провести переговори з президентом Франції. За словами джерела у справах французького президента, потім буде підписано лист про наміри щодо угоди про протиповітряну оборону, точний зміст якого не розголошується.

Мета угоди – «поставити французький досвід у збройовій промисловості на службу оборони України» та «дозволити Києву (Києву) придбати системи, необхідні для реагування на російську агресію».

Напередодні Зеленський у вечірньому зверненні анонсував «історичну угоду» із Францією. За його словами, це буде значне посилення бойової авіації, українських оборонних спроможностей.

«За графіком візиту, це буде в понеділок. Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомогає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань», – сказав він.

Це вже дев’ятий візит Зеленського до Франції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.