Чубаров: у Франції звільнили кримчанина, якого затримали на запит російської ФСБ

Затриманого у Франції на запит російської ФСБ до «Інтерполу» кримчанина Ільнура Шагаєва звільнили за рішенням Вищого апеляційного суду Франції. Про це 10 листопада повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Чубарова, Шагаєва затримали в Шербурі 20 травня цього року, коли він сідав на пором, щоб із сім’єю дістатися Ірландії. Там він має статус тимчасового захисту. Відомо про це стало в липні, коли про затримання повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

Голова Меджлісу зазначив, що докази російської сторони щодо Шагаєва ґрунтувалися лише на свідченнях, «вибитих під тортурами у затриманих осіб у тимчасово окупованому Криму».

«На захист прав громадянина України Ільнура Шагаєва виступив Меджліс кримськотатарського народу, який звернувся як до французької сторони – через Посольство Франції в Україні – із закликом не виконувати запити держави-агресора щодо громадян України, так і до Міністерства закордонних справ України. Завдяки колосальним зусиллям Міністерства закордонних справ України та дипломатів посольства України у Франції, які супроводжували справу на всіх її етапах, судовий процес завершився повним виправданням Ільнура Шагаєва», – написав Чубаров.

Він також додав, що Вищий апеляційний суд Франції визнав, що дії французьких правоохоронних органів щодо Ільнура Шагаєва «в окремих, але суттєвих аспектах порушували чинні норми національного законодавства».

За словами Чубарова, Шагаєва утримували до 22 жовтня у депортаційному таборі, куди його перевели із в’язниці. Залишити Францію він зміг лише 7 листопада.

Раніше Кримськотатарський центр повідомляв, що Ільнур Шагаєв залишив півострів із сім’єю ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, отримавши тимчасовий захист в Ірландії. Після його виїзду ФСБ РФ подала його в розшук за звинуваченням у причетності до заборонених у Росії організацій, внаслідок чого його затримали.



