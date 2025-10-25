У Кримському домі в Києві презентували проєкт «Живий спадок Криму. Традиції»

У Кримському домі в столиці України показали першу серію документального проєкту «Жива спадщина Криму. Традиції», в якій розповіли про обряди кримськотатарського народу. Загалом у проєкті буде три мініфільми – «Обряди», «Ремесла» та «Кухня». Над проєктом працювали режисер Сергій Шараєвський, письменник і сценарист Андрій Кокотюха та консультантка Мавіле Халіл. Метою для авторів було показати традиції кримських татар, які, попри історичні випробування, досі передають від покоління до покоління. Про це інформує проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Для режисера Сергія Шараєвського це вже другий проєкт, присвячений кримським татарам – раніше він працював над фільмом «За Перекопом. Держава».

«Я був активним учасником двох Революцій в Україні. Анексія Криму була для мене дуже болісною – ніби відібрали частинку мене – як українця. Я навіть не можу уявити почуття кримських татар, у яких забрали батьківщину. Тому цей фільм пройшов крізь мою душу», – розповів Шараєвський у коментарі Крим.Реалії.

Він каже, що найбільшим викликом стало показати Крим, не маючи доступу безпосередньо до самого півострова. Шараєвський упевнений, що їм вдалося знайти спосіб.

Режисер Сергій Шараєвський зізнається, що під час роботи над фільмом і сам дізнався багато нового.

«Наприклад, було звичне слово «турка», а це ж [називається] «джезве». Або що «чебурек» насправді – «чибірек», – каже Шараєвський.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров після перегляду фільму сказав, що навіть не очікував такого позитивного враження. Він зазначив, що в часи, коли Росія намагається знищити українців і кримських татар не лише фізично, а й ментально, такі проєкти потрібні.

«Вони наполягають, що українці – це росіяни, що кримських татар тут ніколи не було, що вони там [у Криму] не жили, що вони там якісь прибульці тощо. І ось у такі часи, коли люди стають на захист, такі форми пізнання одне одного важливі», – сказав Чубаров у коментарі Крим.Реалії.

Про те, чому в кримськотатарському танці кожен рух має значення, навіщо дітей з дитинства привчали до кави і чому чоловіки ходили в кав'ярні, а жінки – до чешме (з кримськотатарської фонтан, джерело, криниця, облаштовані для набирання води– ред.) – можна буде дізнатися зовсім скоро. Автори обіцяють, що всі три серії проєкту з'являться у вільному доступі на YouTube 27 жовтня.



