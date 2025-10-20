ЮНЕСКО може зупинити знищення культурної спадщини України в окупованому Криму?

Виконавча рада ЮНЕСКО нещодавно ухвалила рішення продовжувати моніторинг ситуації в окупованому Криму. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Рішення організації пов'язане з численними фактами руйнування Росією української культурної спадщини, а також із низкою інших правових порушень на анексованому півострові.

Які тенденції, актуальні для Криму, помітили в ЮНЕСКО? Як ці порушення прав впливають на життя кримчан? І чи може ця організація вплинути на Росію? Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії ведуча Олена Бадюк поговорила із Денисом Яшним, керівником моніторингової групи Кримського інституту стратегічних досліджень, та Андрієм Щекуном, представником Крайової Ради українців Криму.

Рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО про продовження моніторингу щодо Криму ґрунтується на доповіді генерального директора, яка підтверджує значне погіршення ситуації на українському півострові. Зокрема, йдеться про руйнування підконтрольною Росії владою культурної спадщини України, враховуючи об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора».

Керівник моніторингової групи Кримського інституту стратегічних досліджень Денис Яшний зазначає, що культурна спадщина Криму зазнає системного знищення з початку анексії.

«По-перше – це привласнення (Росією) об'єктів культурної спадщини на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також частково окупованих територій (України). Це почалося ще у 2014 році», – сказав Денис Яшний.

Він додав, що друга категорія порушень стосується незаконних розкопок та археологічних розвідок, які проводяться без дозволу української сторони. Третя – масштабні «інфраструктурні проєкти», за якими ховаються руйнівні «реставрації» історичних пам'яток.

«У нас були приклади, як у Керчі, де Мітрідатські сходи були фактично знищені під час проведення таких так званих ремонтних робіт», – зазначив експерт.

Росіяни все західне узбережжя Криму перетворили на систему окопів, яка в тому числі проходить по пам'ятках

За словами Яшного, російська влада все частіше використовує культурні об'єкти у військових цілях – під розміщення підрозділів та оборонних ліній.

«Зараз росіяни фактично все західне узбережжя Криму перетворили на систему окопів, яка в тому числі проходить по пам'ятках. Таким чином чотири основні групи порушень, але остання – найбільш актуальна для Криму, і саме ця група порушень стала особливо помітною після 2022 року», – сказав Яшний.

У травні цього року Музей-заповідник «Херсонес Таврійський» потрапив під санкції Європейського Союзу. Призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв назвав їх «дикістю». Сам музей-заповідник він назвав «колискою християнства на Русі» та «місцем, де зливаються воєдино російські історія та культура».

Попри статус об'єкта Всесвітньої спадщини, «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» залишається беззахисним. Яшний пояснює, що ЮНЕСКО не має у своєму розпорядженні інструментів фізичного захисту пам'яток.

«ЮНЕСКО, надаючи статус об'єкта Всесвітньої спадщини, не бере на себе зобов'язань щодо охорони об'єкта. Охорона об'єктів культурної спадщини – це насамперед можливості та інструменти країни, на території якої розташована пам'ятка», – підкреслив він.

За його словами, організація не може відправити моніторингову місію до Криму, оскільки це вимагало б координації з Росією, що означало б непряме визнання її суверенітету над півостровом.

«Оскільки територія тимчасово окупована, будь-яке переміщення туди має бути погоджене з Росією, а на це організація піти не може», – сказав Яшний.

Також експерт зазначив, що виключити Росію з ЮНЕСКО неможливо, оскільки організація не має таких повноважень.

Країна може вийти з ЮНЕСКО, лише якщо сама ухвалить таке рішення

«Країна може вийти з ЮНЕСКО, лише якщо сама ухвалить таке рішення. Виключити її на сьогодні за документами ЮНЕСКО неможливо», – додав він.

Незважаючи на відсутність реальних санкційних інструментів, Яшний вважає важливим сам факт уваги ЮНЕСКО до теми Криму. За його словами, звіти ЮНЕСКО формують сприйняття того, що відбувається, не лише у дипломатів, а й у наукових спільнот, реставраторів і дослідників.

«Ми не можемо говорити, що ЮНЕСКО лише інформує – ЮНЕСКО формує, зокрема за допомогою доповідей, певний погляд на дії, які здійснює Росія», – сказав Яшний.

У Доповіді генерального директора ЮНЕСКО йдеться і про численні порушення Росією прав кримських татар, незаконні переслідування журналістів, порушення у сфері освіти та права на навчання українською та кримськотатарською мовами, свободи віросповідання та інші порушення прав людини.

Представник Крайової Ради українців Криму Андрій Щекун вважає, що анексія вже призвела до системного знищення української та кримськотатарської освіти.

«Насправді в Криму немає трьох мов, як вони стверджують. Є лише одна – російська. Це підтвердили не лише моніторингові правозахисні організації, а й ЮНЕСКО, та інші міжнародні структури. Сьогодні існує безліч свідчень і фактів знищення освіти державною українською мовою, знищення кримськотатарської мови», – сказав Андрій Щекун.

Щекун стверджує, що наслідки політики Росії у сфері освіти та культури в Криму стали незворотними.

Повністю знищена українська національна самосвідомість, повністю знищена українська національна ідентичність

«Ми вже маємо не ризики, а наслідки. Повністю знищена українська національна самосвідомість, повністю знищена українська національна ідентичність», – сказав він.

За його словами, під час обговорень із представниками ЮНЕСКО він неодноразово ставив питання про те, чому Росія досі залишається членом цієї організації.

«Мені хочеться почути від таких авторитетних міжнародних органів, як ЮНЕСКО, що утримує Російську Федерацію в ЮНЕСКО. На жаль, мені ніхто не зміг відповісти», – зазначив Щекун.

На його думку, відсутність реальних кроків проти Росії пояснюється не неможливістю її виключити з організації, а відсутністю політичної волі.

«Немає політичної волі – треба сказати правду. Механізми завжди знайдуться. Якщо сьогодні США вийшли з ЮНЕСКО, то ви хочете сказати, що у ЮНЕСКО немає механізму? Тим спікерам, які стверджують, що механізму немає, скажу так: механізм є», – наголосив він.

Щекун вважає, що Росія використовує членство в ЮНЕСКО як інструмент своєї легітимації.

Російські гроші фінансують дуже велику частину бюджету ЮНЕСКО

«Російські гроші фінансують дуже велику частину бюджету ЮНЕСКО. Їм це важливо для того, щоб показувати світові, які вони демократичні, які вони нормативно-правові, як вони взаємодіють і таке інше», – сказав він.

Щекун переконаний, що виключення Росії з міжнародних організацій, включно з ЮНЕСКО, стане важливим кроком до притягнення її до відповідальності.

«Росія повинна буде ухвалити рішення – або вона розпадається, або повертається в цивілізований світ. Якщо з цих двох рішень вони оберуть продовження агресії та окупації Криму, залишаючись у структурах ЮНЕСКО, – цього не повинно бути. Тоді на неї чекає розпад як держави на маленькі дрібні країни», – підкреслив Щекун.

Цього місяця Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, згідно з якими з окупованих територій України, зокрема з Криму, російські структури вивезли щонайменше 178 культурних цінностей. Серед них – понад 140 артефактів, знайдених під час розкопок на анексованому півострові, та 37 експонатів із музею «Кам'яна Могила», перевезених до «Херсонеса Таврійського».