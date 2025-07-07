ГУР повідомляє про ще 110 культурних цінностей, які Росія викрала з окупованого Криму

Головне управління розвідки України 7 липня опублікувало інформацію про ще 110 культурних цінностей, незаконно присвоєних Росією на території анексованого Криму. Дані оприлюднені в розділі «Вкрадена спадщина» на порталі War&Sanctions.

Йдеться про знахідки, вилучені під час археологічних розкопок, які російська влада здійснювала з 2014 по 2025 рік на об’єктах «Поселення Артезіан», «Генуезька фортеця Чембало» та на Південному передмісті Херсонеса Таврійського.

«Окрім цього, оприлюднено інформацію про цінності з території городища Кадиківське (римський табір), на місці якого окупаційна влада Севастополя планує збудувати торговельний центр, а також про експонати, вивезені агресором із Національного заповідника «Херсонес Таврійський» під прикриттям тимчасової експозиції в музеї історії Єкатеринбурга», – повідомляє розвідка.





У березні ГУР підтвердило вивезення російською владою з окупованого Криму 164 археологічних артефактів, знайдених під час розкопок античних міст «Німфей» і «Пантікапей».

Головне управління розвідки Міністерства оборони 24 березня повідомило про оновлення переліку «викрадачів спадщини», до якого вносять причетних до вивезення культурних цінностей.

За повідомленням, туди внесли ще 14 російських працівників музейної справи, які «займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях».

«Також підтверджено факт нелегального вивезення 164 археологічних артефактів із окупованого Криму, знайдених під час розкопок античних міст «Німфей» і «Пантікапей», – заявляє розвідка.



