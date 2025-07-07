Частка китайської електроніки в «Шахедах» сягає 65% – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про тенденцію заміни західних компонентів у російських ударних БПЛА китайськими. Про це у ГУР розповіли на запит проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Зокрема, в БПЛА «Герань-2» (одна з назв «Шахеда» в РФ), виявлених у травні цього року, частка електронних комплектуючих виробництва КНР зросла до 60-65%, вперше витіснивши комплектуючі США на друге місце. На третьому – швейцарська електроніка.

З-поміж іншого на ударних БПЛА російського виробництва здійснюється заміна завадозахищених антен супутникової навігаційної системи на більш стійкі до засобів РЕБ та з більшою кількістю антенних елементів. Замість чотирьох та восьми фіксується встановлення 12 і 16 елементів.

«Одна із новинок – використання у складі БПЛА 3G-модемів, які в Telegram-бот надають інформацію про своє місцеположення та телеметрію для того, щоб ворог міг аналізувати розміщення наших систем РЕБ і систем протиповітряної оборони», – розповів Донбас Реалії представник ГУР.

За його словами, розширюється і номенклатура бойових частин. Зокрема, є випадки застосування БПЛА «Герань-2» з системою скидання касетних елементів уповільненої дії. Збільшується вага самої БЧ російського та іранського виробництва до 90 кілограмів.

Зафіксовано заходи з підвищення класу вологозахищеності ударних БПЛА для їх ефективного застосування у складних погодних умовах. А також зафіксовано випробування версії ударного БПЛА «Герань-3» з реактивним двигуном.

Після чергової атаки російських дронів на Київ 4 липня Служба безпеки України оприлюднила фото компонентів китайського виробництва, виявлених, за її заявою, в російському дронів «Герань».

Президент Володимир Зеленський на Оборонному форумі на полях саміту НАТО 24 червня заявив, що жоден важливий російський вид озброєння не виробляється без компонентів, обладнання чи матеріалів з-за кордону.



