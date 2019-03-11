Мінкульт і МЗС України готують реакцію щодо стану античного Пантікапея в окупованій Керчі

Міністерство культури України та Міністерство закордонних справ України готують відповідь на дії російської влади в анексованому Криму щодо стану архітектурно-археологічного комплексу «Стародавнє місто Пантікапей» в центрі Керчі. Про це йдеться у відповіді Мінкульту на запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Зараз Міністерством культури України спільно з Міністерством закордонних справ ведеться спільна робота з підготовки відповіді української сторони на дії окупаційної влади на пам’ятнику археології національного значення», – мовиться в документі.

У прес-службі повідомили, що Росія несе відповідальність за збереження подібних пам’ятників.

У лютому з території античного Пантікапею вивезли колони, про загрозу обвалення яких повідомляли раніше.

«При цьому, виходячи з положень статті 5 Конвенції про захист культурних цінностей, в разі збройного конфлікту від 14.05.1954 року, Російська Федерація як держава-окупант повинна в тісній співпраці з Україною вживати необхідних заходів для збереження культурних цінностей, розташованих на тимчасово окупованій території України», – зазначили у відомстві.

У лютому з території античного Пантікапею вивезли колони, про загрозу обвалення яких повідомляли раніше.

Пантікапей – давньогрецьке місто, засноване наприкінці VII століття до нашої ери вихідцями з Мілета на місці сучасної Керчі. Руїни Пантікапея є пам’яткою культурної спадщини національного значення України.