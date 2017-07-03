Мінкульт України обурений виставкою в Москві археологічних знахідок з Керчі

Міністерство культури України обурене проведенням виставки «Пантікапей і Фанагорія. Дві столиці Боспорського царства», яка відкрилася 29 червня в Державному музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна в столиці Росії Москві.

На виставці представлені 450 експонатів про історію Боспорського царства, серед іншого там експонуються археологічні предмети з фондів Керченського історико-культурного заповідника.

У Мінкульті зазначають, що подібна виставка «свідчить про цинічне порушення» суверенних прав України і норм міжнародних конвенцій і Резолюції Ради безпеки ООН 2347.

«Культурні цінності, що є в музеях Автономної Республіки Крим, це музейні предмети, які є невід’ємною частиною Музейного фонду України і є власністю держави Україна, національним багатством, невід’ємною складовою культурної спадщини України і охороняються міжнародним і національним законодавством. Незаконно вивезені з території України культурні цінності підлягають поверненню в Україну», – йдеться в заяві міністерства.

У відомстві додають, що за отриманням дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок на території Криму і Севастополя ніхто не звертався, а предмети, знайдені під час археологічних розкопок в Криму, не передавались до державної частини Музейного фонду України, отже, є порушення.

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук 30 червня оприлюднив список російських учених і археологів, які проводять розкопки на пам’ятках архітектури в Криму.

Раніше в Міністерстві культури України заявляли про плани звернутися до низки міжнародних організацій з проханням відреагувати на незаконні розкопки, які російські археологи продовжують проводити на території анексованого Криму.

До цього, в лютому 2017 року, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО закликала країни-партнери відправити моніторингову місію на територію анексованого Росією Криму.