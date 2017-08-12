У Керчі горіли руїни античного Пантікапею

Пожежа у Керчі на сході Криму знищила значну частину рослинності археологічного комплексу «Пантікапей», розташованому у центрі міста на горі Мітридат, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

За інформацією видання, випалена земля обмежується територією заповідника за парканом: вогонь поширювався на місце проведення розкопок стародавнього городища, а також поряд з руїнами акрополя, які є найпопулярнішою пам'яткою і однією з «візитних карток» Керчі.

У Керченському історико-культурному заповіднику від коментарів наразі утримуються.

Раніше 7 липня керчани повідомляли про загоряння сухої трави на горі Мітридат.

У місті пожежі відбуваються регулярно через велику кількість ділянок із сухою травою. Через дефіцит води та велику протяжність міста, пожежники часто не можуть приїхати на місце загоряння вчасно.

З початку серпня управління МНС Росії в анексованому Криму оголосило про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на півострові.

Пантікапей – давньогрецький поліс, заснований у першій половині 6 століття до нашої ери, пізніше – столиця Боспорської держави.