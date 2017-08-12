ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 12-14 серпня

На більшості території України очікується надзвичайний рівень небезпеки виникнення пожеж, заявляє Державна служба із надзвичайних ситуацій у суботу.

«За даними Укргідрометцентру, 12-14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека. У Києві та Київській області 14-15 серпня переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека, на півдні області місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Окрім того, найближчими днями ДСНС прогнозує, що у Києві до кінця поточного тижня встановиться спекотна безвітряна погода, через що можливе накопичення шкідливих домішок у повітрі.

За даними Укргідрометцентру, спекотна погода й рівень забруднення утримаються до кінця цього тижня, це може призвести до утворення метеорологічної імли.

У КМДА зазначають, що впродовж 9–10 серпня перевищення максимальних значень ГДК (гранично допустима концентрація) оксиду вуглецю складе 1– 2.6 в районах Бессарабської площі, Деміївської площі, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка й Скляренка в Києві.