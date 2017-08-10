Через окупацію Криму вже страждає й Кубань

Влада Краснодарського краю Росії на офіційному сайті повідомила про майбутнє віялове відключення через поставки електроенергії до Криму. Повідомили, що відключення будуть проходити в період пікового навантаження з 20:00 до 23:00 за московським часом, і вони торкнуться Новоросійська, Анапи, Геленджика, а також Кримського, Абінського, Слов’янського, Красноармійського і Темрюкського районів. Обмеження були введені за рекомендацією Міненерго Росії. Однак вже через кілька годин в Міністерстві енергетики Росії заявили, що не давали адміністрації краю таких рекомендацій, а саме повідомлення зникло з сайту.

«Обмеження були введені за рекомендацією Міненерго, щоб не порушити стійкість роботи енергосистеми, яка постачає електроенергію до Криму, у зв’язку з екстремально спекотною погодою» – ця інформація не на жарт стурбувала людей, які мешкають в зоні майбутнього «точкового відключення», бо і без Криму ситуація в російському краї з потужністю мереж досить погана.

«У принципі, і без Криму, без цих відключень, які плануються, ситуація в Краснодарському краї з електроенергією, з потужністю мереж сумна. Наприклад, у місті Краснодарі, де я живу, в приватному секторі, у нас напруга в мережі сьогодні близько 160 вольтів замість належних 220. Ось я прямо взяв прилад, не полінувався, і подивився, – каже житель Краснодара Леонід Запрудін, голова крайової організації опозиційної партії «Парнас». – Це означає, що не працюють ніякі електроприлади, за винятком малопотужних. Грубо кажучи, вентилятори працюють, все інше – ні, вимикаються телевізори, комп’ютери тощо. Тобто це і зараз, без Криму, в умовах пікового навантаження в центрі Краснодара така ситуація з електроенергією, принаймні в приватному секторі».

Втім, у піковий сезон відключення були завжди, зауважує Запрудін.

Недостатньо кинути дріт, який Путін урочисто відкрив два роки тому, Крим колись був відданий Україні не з дурості радянської влади або не тому, що Хрущов обмежена людина, а саме з економічних міркувань

«Мені складно зрозуміти, чому у нас низька напруга в мережі, і наскільки відключення в Краснодарі пов’язані з Кримом, які потужності вже віддаються туди. Поки у нас це епізодично відбувається, періодично відключають мікрорайони, – пояснює він. – На додаток до того, що мережі загалом перевантажені і не вправляються, в принципі неможливо користуватися електроенергією, у нас кондиціонери не працюють при такій напрузі, періодично відключаються цілі райони, це відбувається все літо, вибірково вимикаються мікрорайони Краснодара. А зараз ще старих добрих віялових відключень з дев’яностих буде набагато більше. Тому що будь-яка людина, яка хоч трохи розуміється на техніці, розуміє, що нашвидкуруч кинули по Керченській протоці ці ось електромагістралі з Росії до Криму, а щоб цю проблему вирішити, потрібно прямо із Сибіру підтягнути потужності до Краснодарського краю, і ось тоді буде більш-менш проблема вирішена. А по суті виходить, що Крим зараз отримує електропостачання за рахунок Краснодарського краю, який з ним безпосередньо межує. Ну і, можливо, з найближчих областей, з яких вони можуть взяти електроенергію, – це Ростовська область, Адигея. Тобто територіально найближчі регіони Росії зараз віддають електроенергію Криму. І нічого з цим вдіяти неможливо, тому що недостатньо кинути дріт, який Путін урочисто відкрив два роки тому – потрібно підтягувати потужності. Тому, як я говорив, як і мої товариші у партії говорили, Крим колись був відданий Україні не з дурості радянської влади або не тому, що Хрущов обмежена людина, а саме з економічних міркувань. Тому що Криму вигідніше, простіше, дешевше отримувати електроенергію з території континентальної України, отримувати воду з континентальної України, товари підвозити по землі, і тільки так».

Тому в Криму погано, і в Криму буде погано тепер завжди, тому що витрати на відновлення інфраструктури, на те, щоб туди подати хоча б електроенергію, величезні. Ця проблема буде завжди, і ми тепер будемо і в цьому році, і в найближчі десятиліття жити так, як ми живемо, тобто з віяловими відключеннями електроенергії

«Так що, як наша партія заявляла і заявляє, це була дурість – те, що було зроблено в 2014 році, – наголошує Леонід Запрудін. – Так, з точки зору національної ознаки, з точки зору того, що в Криму мешкає більшість російськомовного населення, це можна якось виправдати, а ось з економічної точки зору виправдати не можна ніяк. Тому в Криму погано, і в Криму буде погано тепер завжди, тому що витрати на відновлення інфраструктури, на те, щоб туди подати хоча б електроенергію, величезні, країна наша (Росія – ред.) з ними не впорається. А вартість анексії Криму зростає в десятки разів. Тому ця проблема буде завжди, і ми тепер будемо і в цьому році, і в найближчі десятиліття жити так, як ми живемо, тобто з віяловими відключеннями електроенергії».

Директор Фонду енергетичного розвитку Сергій Пікін каже, що відключення, які вже є і в Криму, і в Краснодарському краї Росії, не можна називати віяловими, але без відключень в пікові години система просто не впорається.

«Систему потрібно збалансувати, необхідна додаткова генерація, якої немає, тому що і в Криму, і в Краснодарському краї Росії ввімкнено все, що тільки можливо. Крим розвивається, збільшується кількість обладнання, зараз пік туристичного сезону, спека, люди хочуть користуватися кондиціонерами, – перераховує експерт. – У Криму в цьому році вже були відключення, але потім ситуацію вирівняли. Це все проблеми зношених мереж, в які не вкладали кошти десятиліттями. І якщо зараз не ввести точкові відключення, то система піде на розхит, буде ще гірше, і це необхідний захід. А до кінця року в Криму повинні запустити теплову електростанцію, і тоді ситуація буде вже трохи кращою».

Те, що з електромережами в Криму буде краще, президент Росії Володимир Путін обіцяв ще взимку 2015 року. «У 2017 році ми подамо сюди газ з території Кавказу, і до цього ж часу, наприкінці 2017 року, повинна бути побудована теплова електростанція, яка дасть ще десь 470 мегаватів. У 2018 році – ще два блоки і ще 470 мегаватів», – говорив тоді Путін, запускаючи першу лінію енергомосту з Росії у Крим.

Але поки що через історично максимальне споживання електроенергії, яке перевищило, за повідомленнями «Крименерго», сумарний обсяг наявної генерації, енергетики були змушені застосувати графіки тимчасового відключення електрики. Повністю без електрики Крим залишився 28 липня, в той день перестали працювати всі чотири лінії енергомосту, що зв’язують окупований півострів із сусідньою Росією. Спочатку повідомлялося, що причиною збою могла стати аномально висока температура повітря в Краснодарському краї. Потім в «блекауті» звинуватили водія вантажівки, який потрапив в ДТП. Член комітету Державної думи Росії з енергетики, колишній перший віце-прем’єр встановленого Москвою кримського уряду Михайло Шеремет пообіцяв, що до Криму додатково перекинуть чотири мобільні газотурбінні електростанції для стабільної роботи енергосистеми.

Роман, власник одного з приватних готелів у Геленджику, каже, що про майбутні відключення електроенергії йому нічого не відомо – влада про це поки що не попереджала. Але оскільки обмеження подачі електроенергії в розпал туристичного сезону ставалися і раніше, несподіванкою для жителів міста і туристів це не стане.

«Якщо це буде у всього міста, то ніякого індивідуального незадоволення не буде», – каже Роман. Він впевнений, що на його бізнесі це теж ніяк не відобразиться: через тригодинну відсутність електроенергії туристи навряд чи почнуть масово покидати Геленджик.

А ось житель Анапи Олексій Єгоров налаштований не так оптимістично. На його думку, масові відключення електроенергії можуть відобразитись на настрої туристів.

«Звичайно, як будь-який житель Анапи, я ставлюся до цього вкрай негативно. Тому що на наших курортах і так дуже багато проблем, які чекають свого вирішення роками, іноді десятиліттями», – каже Єгоров.

Електроенергія необхідна місту в будь-яку погоду, особливо в спеку, і ці відключення, по суті, вбивають курорт, вважає Олексій.

Тут немає ніякого виробництва, більшість жителів міста заробляють тільки на прийомі гостей, і ці відключення можуть негативно відобразитися на їхніх доходах

«Тут немає ніякого виробництва, більшість жителів міста заробляють тільки на прийомі гостей, і ці відключення можуть негативно відобразитися на їхніх доходах, – побоюється Олексій. – Але це все –довгострокові перспективи відключення електроенергії. Самі ж найближчі наслідки торкнуться всіх – і курортників, і жителів Анапи. Ну, в холодильниках, припустімо, пропадуть продукти. Ті, хто не має газу, живуть в передмістях, використовують електроенергію для приготування їжі, не зможуть поїсти, нагодувати своїх дітей. Люди, які не витримують спеки, а спека зараз дуже сильна, не мають можливості ввімкнути кондиціонер. Це позначиться на здоров’ї, і для багатьох це може бути критично».

Кубанський еколог Євген Вітішко впевнений, що масові відключення електроенергії в розпал масового сезону свідчать про недорозвиненість інфраструктури російських курортів, в тому числі і захоплених Росією на території окупованого Криму, і нагадує, що у влади була можливість виправити цю помилку ще кілька років тому.

«У 2013 році ми досить довго боролися з будівництвом в Кудепсті газопоршневої ТЕЦ на 350 мегаватів. Будівельник, який планував її побудувати в Сочі перед Олімпіадою, клявся й запевняв нас, що обладнання стоїть вже чи не в Туреччині, і ми пропонували на той момент як екологи: хлопці, перенесіть цю ТЕЦ у район Новоросійська, якраз закриєте цю тему, – розповідає Вітішко. – Зараз дефіцит електроенергії в Криму складає близько 400 мегаватів. Ось 350 цієї газопоршневої електростанції вистачило б, мені здається, аж надто всьому Криму. І теоретично її можна зібрати і зараз».

Інше питання, що вкладати кошти у Крим ніхто не збирається, впевнений еколог.

У Криму немає ні води, ні світла, ні газу, і перспективи подальшого його розвитку як курортного регіону дуже примарні

«Як показав час, зараз у Криму немає ні води, ні світла, ні газу, і перспективи подальшого його розвитку як курортного регіону дуже примарні. Транспортне сполучення практично нульове, пробка на переправі триває близько 12 годин, в цьому сезоні сам там подорожував нещодавно. І це дуже погано, – каже Вітішко. – Такі рішення влади шкодять курортам і Криму, і Краснодарського краю. Ось уявіть, я приїхав відпочивати, а у мене з 20 до 23-ї години відключили електрику. Ми прийшли з моря, розташувалися в готелі, вирішили випити чашечку або чарочку чаю – і вимкнули світло. Ні помитися, ні поцілуватися… Я сподіваюся, що всі каналізаційні установки мають автономне електропостачання, і вони будуть працювати безперебійно. Але, знаючи нашу (російську – ред.) дійсність, можна припустити, що це не зовсім так».

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода