На Кубані продовжать вимикати електрику заради Криму

У Краснодарському краї Росії зберігається ймовірність вимкнень електропостачання вечорами, повідомляє прес-служба міністерства палива й енергетики краю 10 серпня.

«Енергосистеми Кубані і Криму продовжують працювати в умовах високих температур. Електромережі енергосистем працюють у паралельному режимі. Напередодні протягом дня було зафіксовано понад 15 аварійних відключень у розподільній мережі 10-6 кВ в різних муніципальних утвореннях», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що графіки вимкнень світла можуть ввести, щоб «не допустити масштабних відключень споживачів Кубані і збереження стійкості паралельної роботи з Єдиною енергетичною системою Росії».

9 серпня в трьох курортних містах і п'яти районах Краснодарського краю сусідньої Росії запровадили графік тимчасового вимкнення світла через складну ситуацію з енергопостачанням анексованого Криму у зв'язку зі спекою.

28 липня Крим на кілька годин залишився без світла через аварію в Краснодарському краї Росії, звідки електроенергію через енергоміст подають на півострів. За інформацією кримського Міненерго, протиаварійна автоматика спрацювала через високу температуру повітря. Для безперебійного енергопостачання в Криму будують дві ТЕС з використанням незаконно ввезених газових турбін Siemens.

В анексованому Росією Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року до Криму не надходить електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії та енергомостом з Кубані.