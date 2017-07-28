Влада анексованого Криму: енергопостачання півострова відновили

У Криму повністю відновили порушене енергопостачання, повідомляють у прес-службі підконтрольного Кремлю уряду анексованого Криму.

Російська енергетична компанія «ФСК ЄЕС» заявила, що всі лінії електропередач, які забезпечують енергосистему анексованого Росією Криму, зараз увімкнені, проводиться набір навантаження.

«У мережах 220 і 500 кВ у Краснодарському краї Росії спрацювала протиаварійна автоматика. Це спричинило відключення споживачів приєднаних мереж. Протиаварійна автоматика спрацювала штатно. Коротких замикань і помилок персоналу в мережах, що забезпечують електропостачання Криму, також не виявлено», – заявили в компанії.

Анексований Крим 28 липня повністю залишився без світла. Раніше повідомлялося, що причиною цього стала аномальна спека, яка призвела до аварійного вимкнення ліній електропередач. Всі чотири гілки енергомоста до Криму були вимкнені.

Від грудня 2015 року в анексований Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується світлом за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і через енергоміст із Кубані.