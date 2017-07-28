Анексований Крим залишився без світла через аварію

Анексований Крим «повністю залишився без світла», заявив 28 липня голова підконтрольного Кремлю Міністерства палива й енергетики Криму Вадим Бєлік.

За його словами, причиною стала аварія в Краснодарському краї сусідньої Росії.

«Сталося повне відключення електроенергії в Криму. Спрацювала протиаварійна автоматика в Краснодарському краї», – сказав Бєлік.

Він додав, що зараз енергетики намагаються відновити чотири лінії енергопостачання на Крим. Точні терміни відновлення подачі електрики Бєлік не назвав.

Всі чотири гілки енергомоста в анексований Крим відключені через аварію.

З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».