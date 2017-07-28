У Криму повідомляють про часткове відновлення електрики

Жителі анексованого Криму повідомляють проекту Радіо Свобода Крим.Реалії про часткове відновлення електроенергії.

Деякі кримські ЗМІ повідомляють, що відновлені дві гілки енергомоста до Криму, проте підтвердження цієї інформації з офіційних джерел поки що немає.

Раніше повідомлялося, що причиною вимкнення електрики у цілому Криму стала аномальна спека, яка призвела до аварійного вимкнення ліній електропередач.

У Міненерго Росії стверджують, що на даний момент ведуться роботи по під’єднанню повітряних ліній.

Анексований Крим повністю залишився без світла 28 липня, причиною стала аварія в Краснодарському краї сусідньої Росії. Всі чотири гілки енергомоста до Криму були вимкнені.

Від грудня 2015 року в анексований Росією Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і через енергоміст із Кубані.