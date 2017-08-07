У кримських селищах Гурзуф і Курортне відключили світло

У селищі Курортне Ленінського району Криму ввечері 7 серпня відсутнє електропостачання. Як повідомив диспетчер «Крименерго» кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, це тимчасове відключення, світла не буде приблизно годину.

Також електрики немає в селищі Гурзуф на Південному березі Криму.

Раніше в російській адміністрації Ялти попередили жителів міста й усього ПБК про можливі відключення світла через спеку.

У понеділок підприємство «Крименерго» закликало жителів півострова економити електроенергію у спеку, щоб знизити навантаження на енергоустаткування.

Інструкцію з рекомендаціями опублікували 7 серпня на сайті компанії. У «Крименерго» радять кримчанам замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі або світлодіодні, не використовувати електронагрівальну техніку в спеку, запобігти потраплянню сонячних променів через вікна, зволожувати повітря, знизити витрати електричної енергії, необхідної для роботи холодильників.

Вночі 6 серпня через аварію на підстанції «Старий Крим» були знеструмлені деякі населені пункти в районі Судака та Старого Криму. У компанії «Крименерго» відключення світла пов'язують із аномальною спекою на півострові.

28 липня Крим на кілька годин залишився без світла через аварію у Краснодарському краї Росії, звідки електроенергію енергомостом подають на півострів. За інформацією кримського Міненерго, протиаварійна автоматика спрацювала через високу температуру повітря. Для безперебійного енергопостачання в Криму будують дві ТЕС із використанням незаконно ввезених газових турбін Siemens.

В анексованому Росією Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й енергомостом із Кубані.