До понеділка в Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека – ДСНС

До 14 серпня в південних, східних та деяких центральних областях України збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, 11 – 14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях збережеться надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека», – йдеться у повідомленні.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Спека, яка майже не припинялася на півдні та сході України і повернулася на захід і північ, триватиме ще кілька днів. «Спека протриває вихідні, але вже у неділю на заході України почнуться дощі та похолодання. На Маковія (14 серпня – ред.) послаблення спеки пошириться», – прогнозує синоптик Наталка Діденко.