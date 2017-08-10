Похолодання в Україні розпочнеться в неділю із заходу – синоптики

Спека, яка майже не припинялася на півдні та сході України і повернулася на захід і північ, триватиме ще кілька днів. Про це повідомляють українські та іноземні синоптики.

«В Україні завтра скрізь +30+35 градусів, у південній частині, на сході та в Дніпропетровській області до +32+37 градусів. У Києві завтра сонце та спека, +30+32 градуси», – інформує синоптик Наталка Діденко.

«Спека протриває вихідні, але вже у неділю на заході України почнуться дощі та похолодання. На Маковія (14 серпня – ред.) послаблення спеки пошириться», – прогнозує фахівець.

Схожу синоптичну картину обіцяють і погодні сайти, такі, як американський wunderground.com або норвезький yr.no.